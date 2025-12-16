Jovem é atingida por estilhaços ao buscar filho na casa do ex em Cariacica

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 13:57
Uma jovem de 25 anos foi ferida por estilhaços de tiro e agredida ao buscar o filho na casa do ex-companheiro, na noite de segunda-feira (15), em Porto de Santana, Cariacica. A vítima havia ido buscar a criança, que passou o fim de semana com o pai.
Um primo da mulher também foi baleado de raspão. Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que o homem se recusou a entregar o filho e, com a atual companheira, passou a agredi-la. Um vídeo mostra o momento em que a jovem é atacada (confira acima).
A mulher informou ainda que o suspeito portava uma arma de fogo e disparou em sua direção, sendo atingida por estilhaços na região abdominal. Após o ocorrido, o homem fugiu. Testemunhas disseram à reportagem da TV Gazeta que a atual companheira do suspeito também foi vista deixando a casa com algumas bolsas.
“Ali (no vídeo) sou eu e a esposa dele. Ela veio me agredir, meu deu coronhada. No vídeo mostra me chutando, depois ele puxa a esposa e ela cai, mas eles estavam me agredindo”, disse a vítima.
A jovem foi encaminhada à delegacia. Durante o registro da ocorrência, um homem, que seria primo da vítima, também chegou ao local e relatou ter sido atingido de raspão por um disparo ao tentar intervir para cessar as agressões.
XVítima agredida
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o