Jovem é atingida por estilhaços ao buscar filho na casa do ex em Cariacica

Suspeito teria se recusado a entregar a criança, agredido a vítima e disparado; um primo da mulher também foi atingido de raspão

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 13:57

Uma jovem de 25 anos foi ferida por estilhaços de tiro e agredida ao buscar o filho na casa do ex-companheiro, na noite de segunda-feira (15), em Porto de Santana, Cariacica. A vítima havia ido buscar a criança, que passou o fim de semana com o pai.

Um primo da mulher também foi baleado de raspão. Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que o homem se recusou a entregar o filho e, com a atual companheira, passou a agredi-la. Um vídeo mostra o momento em que a jovem é atacada (confira acima).

A mulher informou ainda que o suspeito portava uma arma de fogo e disparou em sua direção, sendo atingida por estilhaços na região abdominal. Após o ocorrido, o homem fugiu. Testemunhas disseram à reportagem da TV Gazeta que a atual companheira do suspeito também foi vista deixando a casa com algumas bolsas.

“Ali (no vídeo) sou eu e a esposa dele. Ela veio me agredir, meu deu coronhada. No vídeo mostra me chutando, depois ele puxa a esposa e ela cai, mas eles estavam me agredindo”, disse a vítima.

A jovem foi encaminhada à delegacia. Durante o registro da ocorrência, um homem, que seria primo da vítima, também chegou ao local e relatou ter sido atingido de raspão por um disparo ao tentar intervir para cessar as agressões.

Ele queria que eu entrasse no quintal, ele estava com a arma na mão. Ficou chamando para entrar. Solicitei medida protetiva contra ele e a esposa. Fico até com medo de deixar meu filho lá. Um cara violento e meu filho vai crescer vendo aquilo X Vítima agredida

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

