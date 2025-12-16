Detidos em Vila Velha

Pai e filho são presos suspeitos de participação em esquema de receptação de caminhões furtados no ES

Investigações apontam que dupla atuava na receptação e revenda de peças de veículos, incluindo caminhão da Prefeitura de Águia Branca

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 14:27

Jorge Vieira de Oliveira Júnior, de 45 anos, e Matheus Luiz Venturini de Oliveira, de 26 anos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Pai e filho foram presos no dia 9 de dezembro, suspeitos de integrarem um esquema de receptação e desmanche de caminhões furtados no Espírito Santo. As prisões de Jorge Vieira de Oliveira Júnior, de 45 anos, e Matheus Luiz Venturini de Oliveira, de 26, ocorreram no bairro Araçás, em Vila Velha, durante as investigações que apuram o furto de um caminhão pertencente à Prefeitura Municipal de Águia Branca, na região Noroeste.

Segundo o titular da Delegacia Especializada de Furto e Roubo de Veículos (DFRV), delegado Luiz Gustavo Ximenes, em 2024 uma força-tarefa conseguiu prender oito pessoas que, de acordo com as investigações, eram responsáveis por roubar veículos. Apesar da redução dos casos, a polícia entendeu ser necessário identificar quem incentivava esses crimes: os receptadores, responsáveis por receber o material roubado.

“A gente deu continuidade nas investigações e faltava a gente prender os receptadores. E em 14/11/2025, houve uma subtração de um veículo automotor tipo caminhão no município de Águia Branca. Iniciamos as investigações, já que esse líder era conhecido em prática essa receptação desse tipo de veículo automotor”, disse o delegado.

O dono de um ferro-velho que recebeu peças do caminhão foi preso em flagrante em novembro e fez um acordo para colaborar com a apuração do caso.

A partir dessas informações, a polícia chegou até Jorge Vieira, conhecido como "JJ" e apontado como o principal receptador de caminhões no Estado. Ele atuava como elo intermediário da organização criminosa.

Conforme as investigações, Jorge Vieira desmontava veículos e destinava as peças para estabelecimentos que realizavam a revenda. Como já possuía diversas passagens pela polícia, ele passou a utilizar o filho, Matheus, para acobertar os crimes.

A reportagem tenta contato com a defesa e o espaço segue aberto para um posicionamento.

* Com informações de André Afonso, da TV Gazeta.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta