Casal é detido após furto de aparelho hospitalar de R$ 200 mil em Vitória

Com a dupla, que informou ser receptadora, foram encontrados mais de 90 celulares e outros produtos de furtos que seriam revendidos

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 17:23

Aparelho de ultrassom avaliado em R$ 200 mil e mais de 90 celulares foram furtados Crédito: Guarda de Vitória

Um casal foi detido em um hotel no Centro de Vitória, na manhã desta terça-feira (16), após o furto de um aparelho de ultrassom portátil avaliado em R$ 200 mil. O aparelho pertence a uma empresa que presta serviços para um hospital e foi furtado na segunda-feira (15).

Após dar falta do aparelho, a vítima entrou em contato com o Ciodes-190 e o suspeito passou a ser monitorado pela Guarda Municipal, por meio das câmeras da Central de Monitoramento da Capital, até o momento em que entrou no hotel.

Durante a manhã, equipes da Guarda e da Polícia Civil entraram no local com a permissão do proprietário do estabelecimento, conforme detalhou o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Amarílio Boni.

O suspeito, de 44 anos, foi encontrado em um dos quartos, junto da companheira, de 29 anos. Ele se identificou como um dos receptadores do aparelho de uso hospitalar e disse que o comprou por R$ 100. A maneira como a máquina foi levada ainda será investigada.

Além do ultrassom portátil, foram encontrados: computador, televisão, documentos, cartões de crédito e 93 celulares, que o receptador informou comprar por até R$ 20 para revender após o desbloqueio.

“Encontramos também materiais que usavam para fazer o manuseio dos celulares. Ele [receptador] desbloqueava, retirava peças, colocava em outros telefones visando fazer um dinheiro vendendo-os, e assim sustentar o vício, porque, segundo ele, também é usuário de drogas.”

O casal detido foi entregue no 2º Distrito de Polícia de Vitória, no Centro. O homem já tinha 29 passagens pela polícia, por furto e outros crimes, inclusive de violação à Lei Maria da Penha e ao Estatuto do Idoso. A mulher também já esteve presa, por lesão corporal e furto.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por receptação qualificada e será encaminhado ao sistema prisional. Já a mulher foi ouvida na condição de testemunha e liberada.

