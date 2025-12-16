Pacote com quase 7 kg de cocaína é apreendido em transportadora de Vitória

Pedestre morreu após ser atropelado por ônibus da linha 514 Crédito: Oliveira Alves

Um homem morreu após ser atropelado por um ônibus do Sistema Transcol, na manhã desta terça-feira (16), na Avenida Carlos Lindenberg, na altura do bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha. O coletivo envolvido é da linha 514 (Terminal do Ibes/ Terminal de Vila Velha). Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima.

De acordo com as primeiras informações apuradas pela TV Gazeta, o impacto da batida foi forte e provocou danos no para-brisa do ônibus (veja acima). A ocorrência foi registrada por volta das 6h30. Testemunhas disseram que o homem tentou atravessar a avenida em frente a um supermercado, em um ponto onde anteriormente existia uma faixa de pedestres. No entanto, a sinalização foi alterada e a travessia passou a ser realizada alguns metros antes, como medida de segurança.

Parte da via precisou ser sinalizada e interditada para o atendimento da ocorrência. A reportagem procurou o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), que informou por meio de nota que o coletivo trafegava pela faixa da direita quando um homem saiu repentinamente da calçada, de trás de um poste, e se jogou na frente do veículo.

O motorista do coletivo e um representante da empresa permaneceram no local e aguardaram a chegada da Polícia Civil, para realização da perícia e confecção do boletim de trânsito. O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo.

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES), e as polícias Civil e Militar também foram demandadas para mais detalhes. Quando houver retorno, esta nota será atualizada.