Pacote com quase 7 kg de cocaína é apreendido em transportadora de Vitória
Um pacote com 6,9kg de cocaína foi apreendido durante uma operação de rotina da Receita Federal, junto a uma transportadora de Vitória, nesta terça-feira (16). Segundo o delegado adjunto da Alfândega do Porto de Vitória, auditor fiscal Luiz Claudio Peixoto Lobo, o material estava em um caminhão.
"Abrimos, fizemos um narcoteste, passamos o nosso cão farejador Addy e houve a detecção de uma suspeita de drogas. Vamos fazer um termo, que será encaminhado à Polícia Federal para a abertura do inquérito policial", relatou em entrevista à TV Gazeta.
Em nota, a Receita Federal reforçou que "todo o material ilícito será entregue à autoridade policial responsável pela investigação do delito. A apreensão está avaliada em cerca de R$ 400 mil."