Pacote com quase 7 kg de cocaína é apreendido em transportadora de Vitória

Publicado em 16/12/2025 às 18h39

Um pacote com 6,9kg de cocaína foi apreendido durante uma operação de rotina da Receita Federal, junto a uma transportadora de Vitória, nesta terça-feira (16). Segundo o delegado adjunto da Alfândega do Porto de Vitória, auditor fiscal Luiz Claudio Peixoto Lobo, o material estava em um caminhão.

"Abrimos, fizemos um narcoteste, passamos o nosso cão farejador Addy e houve a detecção de uma suspeita de drogas. Vamos fazer um termo, que será encaminhado à Polícia Federal para a abertura do inquérito policial", relatou em entrevista à TV Gazeta.

Em nota, a Receita Federal reforçou que "todo o material ilícito será entregue à autoridade policial responsável pela investigação do delito. A apreensão está avaliada em cerca de R$ 400 mil."

Assaltante se passa por cliente e rouba nove celulares de loja em Laranjeiras

Publicado em 16/12/2025 às 18h30
O crime aconteceu em Laranjeiras na Serra, nesta terça-feira (16).

Um assaltante se passou por cliente para roubar uma loja de assistência técnica no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra. Um vídeo mostra quando o homem entra no estabelecimento às 15h02, desta terça-feira (16), conversa com vendedores, fica de costas, pega uma arma e anuncia o crime. Testemunhas contaram que ele levou nove aparelhos telefônicos, sendo oito que estavam à venda e outro de um cliente.

No momento do assalto, duas pessoas eram atendidas, além de dois funcionários e uma equipe técnica presentes no interior do local. “Ele perguntou sobre valores, se faziam troca de um telefone por outro e quando a loja esvaziou, pois estava um pouco cheia, pegou a arma. É muito ruim, principalmente pela insegurança. A polícia demorou uns 15 minutos para chegar”, explicou.

Polícia Civil orientou as vítimas a registrarem um boletim de ocorrência. “O Disque-Denúncia 181 é uma ferramenta crucial para a população auxiliar a polícia, fornecendo informações que possam levar à prisão dos criminosos, disponível também pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. “

Papagaio ameaçado de extinção e dezenas de aves são resgatados no ES

Publicado em 16/12/2025 às 16h59
À esquerda, animal que foi apreendido em Itapemirim. À direita, imagem mais nítida sobre os detalhes da espécie de papagaio-chauá
À esquerda, animal apreendido no ES. À direita, imagem mais nítida sobre os detalhes da espécie de papagaio-chauá Crédito: Montagem: PM Ambiental do ES | Ascom IMA/AL

Mais de 50 pássaros mantidos em cativeiro foram resgatados durante uma fiscalização da Polícia Militar Ambiental na localidade de Graúna, em Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (16). Foram encontrados 51 pássaros de 15 espécies diferentes, incluindo um papagaio-chauá e três trinca-ferros — que estão ameaçados de extinção. 

As outras aves apreendidas são das espécies: sanhaço, caboclinho, coleiro-do-brejo, bico-de-lacre, maritaca, patativa, bigodinhos, curiós, canários-da-terra, sabiás, periquitos-tuim, tizis e coleiros. Também foram recolhidas 41 gaiolas e um alçapão, que é um tipo de armadilha usada para capturar os pássaros.

Apesar do flagrante de crime ambiental, o dono do imóvel assinou um termo de responsabilidade e vai responder em liberdade por manter animais silvestres em cativeiro sem autorização, com o agravante de duas das espécies estarem ameaçadas de extinção. As aves foram levadas para a base do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), em Muqui, também no sul capixaba, onde vão passar por adaptação para retornar à natureza.

BR 262 terá trechos interditados entre Ibatiba e Domingos Martins nesta quarta (17)

Publicado em 16/12/2025 às 15h45

A rodovia BR 262 terá alguns trechos interditados nesta quarta-feira (17). Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT-ES), serão realizadas aferições de radares a partir das 8h30, em pontos localizados nos municípios de Ibatiba, no Caparaó, e Domingos Martins, na Região Serrana. 

A restrição pode durar de 30 minutos até uma hora em cada trecho, mas o trânsito poderá ser desviado ou liberado, conforme avaliação dos agentes do DNIT. Em caso de chuva, a operação poderá ser adiada. Confira o cronograma abaixo:

  • 8h30 - km 164,87, Ibatiba;
  • 9h - km 159,86, Ibatiba;
  • 9h30 - km 159,16, Ibatiba;
  • 10h30 - km 157,5, Ibatiba;
  • 11h30 - km 150,8, Ibatiba;
  • 14h - km 95,06, Domingos Martins.
Homem é preso após atirar no ex-marido da mãe em Cachoeiro

Publicado em 16/12/2025 às 14h58
Filho atira em ex-namorado que agredia a mãe em Cachoeiro
Para a Polícia Militar, homem disse que o ex-marido agredia a mãe dele Crédito: Polícia Militar

Um homem de 38 anos foi preso após atirar no ex-marido da mãe dele, na noite de segunda-feira (15), na Avenida Beira Rio, bairro Guandú, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. Para a Polícia Militar, ele disse que disparou porque já viu o ex agredir a mãe diversas vezes. Já a mulher informou que os disparos aconteceram durante uma discussão. 

Segundo registro policial, a mulher contou que foi até a casa do ex-marido buscar pertences e documentos, acompanhada do filho, porém os dois homens se desentenderam e discutiram, momento em que o de 38 anos atirou e depois fugiu. 

O ex-marido, de 40 anos, foi atingido no tórax e na perna. Um segundo homem, de 47 anos, que passava pelo local, também acabou baleado nos pés. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) e encaminhados ao Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.

O atirador foi localizado e preso. Segundo a Polícia Civil, ele foi levado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e autuado em flagrante por dupla tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil.

Suspeito de matar mulher que defendeu companheiro durante briga é preso no ES

Publicado em 16/12/2025 às 13h31
Suspeito foi preso em Cachoeiro de Itapemirim
Suspeito foi preso em Cachoeiro de Itapemirim, na segunda-feira (15) Crédito: Polícia Civil

Um dos suspeitos do assassinato de Morgana Caires Corrêa, de 34 anos, no dia 9 de novembro deste ano, foi preso em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na segunda-feira (15). A mulher foi morta durante uma discussão com vizinhos: ela interviu para defender o companheiro e acabou baleada, em Itapemirim.

Segundo o delegado de Itapemirim, Daniel de Araújo, Franklin Gomes Neto foi preso por meio de um mandado de prisão temporária. Outro suspeito, Thiago Assis Corrêa, segue foragido. Os investigados respondem por homicídio qualificado consumado e por tentativa de homicídio qualificado praticada contra o companheiro da vítima, que também foi baleado. A prisão contou com o apoio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Cachoeiro de Itapemirim.

A discussão entre os vizinhos aconteceu em uma tarde de domingo, na localidade de Joacima. Um suspeito teria atirado de espingarda contra o companheiro da vítima e, ao tentar defendê-lo, Morgana acabou atingida na cabeça. Ela chegou a ser levada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Morgana Caires Corrêa morreu após ataque a tiros em Itapemirim
Morgana Caires Corrêa morreu após ataque a tiros em Itapemirim Crédito: Arquivo pessoal

Alerta vermelho para chuvas intensas em cidades do ES; veja lista

Publicado em 16/12/2025 às 12h42
Alerta de grande perigo para acumulado de chuva é válido das 9h até 23h59 desta quarta-feira (17)
Alerta vermelho para chuvas volumosas é válido até o fim de quarta-feira (17) Crédito: Inmet

Cidades localizadas em parte da Região Sul do Espírito Santo estão sob alerta vermelho do Instituto Nacional de Meteorologia para grande risco de chuvas intensas e possibilidade de alagamentos e transbordamento de rios. O aviso é válido até o fim de quarta-feira (17) e indica volume de chuva superior a 60 milímetros por hora ou 100 mm ao dia — quantidade expressiva. [Veja aqui como se mede chuva]

Os 27 municípios sob alerta são: Alegre, Alfredo Chaves, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, São José do Calçado, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante.

Mulher ataca cunhada com golpes de faca em Linhares

Publicado em 16/12/2025 às 12h11

Uma mulher de 25 anos foi atacada com golpes de faca pela própria cunhada na noite de segunda-feira (15), no bairro Santa Cruz, em Linharesno Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a suspeita fugiu do local após a agressão. A vítima foi socorrida por familiares, com ferimentos nos braços e no abdômen, e levada para o Hospital Geral de Linhares. À polícia, ela contou que os desentendimentos com a cunhada começaram no domingo e continuaram até o momento da briga.

Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, a suspeita não foi localizada. Para não atrapalhar as investigações, outros detalhes não foram divulgados.

Incêndio atinge apartamento em condomínio de Vila Velha

Atualizado em 16/12/2025 às 18h22
Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e as chamas foram controladas

Um incêndio atingiu um apartamento no Condomínio Primeira Etapa, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha, na manhã desta terça-feira (16). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 10h30, mas o incêndio já estava parcialmente controlado por vizinhos, quando uma equipe chegou ao local.

Segundo a corporação, uma criança de 6 anos foi levada para o hospital para avaliação médica, mas aparentava estar bem. Uma perícia foi realizada no imóvel para apontar as causas do incêndio.

Condutor de motoneta morre após bater em carro na zona rural de Aracruz

Atualizado em 16/12/2025 às 15h02
Condutor de motoneta morre após tentar fazer ultrapassagem em Aracruz
Vítima foi identificada como Lucas Farias Paixão, de 32 anos Crédito: Dibvulgação | PCES

Correção: equivocadamente a reportagem informou que a vítima trabalhava em um supermercado de Aracruz, quando, na verdade, era colaborador de uma empresa do ramo metalmecânico do município. 

Um condutor de motoneta identificado como Lucas Farias Paixão, de 32 anos, morreu após tentar uma ultrapassagem e bater em um carro na noite de segunda-feira (15), na região de Monte Serrat, zona rural de Aracruzno Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro contou que estava na estrada quando a motoneta, que vinha no sentido contrário, tentou ultrapassar uma caminhonete e acabou colidindo de frente com o carro. A Imetame, empresa na qual trabalhava, lamentou profundamente a perda do colaborador e informou que a fatalidade ocorreu após o término do expediente.

De acordo com a PM, após consulta, foi constatado que o condutor da motoneta não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) compatível com o tipo de veículo que conduzia – no documento ao qual A Gazeta teve acesso, consta habilitação nas categorias B, C e D, não compatíveis para motos e motonetas. O motorista do carro realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. A Polícia Científica foi acionada e o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Linhares, para ser necropsiado. Em nota, o mercado lamentou a morte de Lucas.

Polícia Civil informou que o motorista do carro foi levado à Delegacia Regional de Aracruz, onde prestou depoimento e foi liberado. Segundo a corporação, ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Aracruz.

Homem é executado em ataque com mais de 40 tiros em Sooretama

Publicado em 16/12/2025 às 09h28

Um homem identificado como Gustavo Conceição Santos foi executado durante um ataque com mais de 40 tiros no Centro de Sooretamano Norte do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (15). Segundo informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar, peritos recolheram 42 cápsulas de munição no local e disseram que a vítima foi atingida por tantos disparos pelo corpo que não foi possível quantificar. 

De acordo com a PM, testemunhas relataram que dois carros teriam sido usados no crime: um Volkswagen Gol G7 branco e um Volkswagen Voyage branco. No entanto, ninguém soube informar como o crime aconteceu e nem quem seriam os autores. A Polícia Científica encaminhou o corpo da vítima para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), parar passar pela necropsia e ser liberado aos familiares. 

Após o homicídio, a polícia foi informada de que um Gol G7 branco, sem placas, foi encontrado em chamas em uma área de plantação de eucalipto de uma empresa de celulose da região. A suspeita é de que o veículo queimado tenha sido usado no crime, para facilitar a fuga e eliminar provas. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Sooretama. Até o momento, ninguém foi preso.

Homem morre após ser atropelado por ônibus do Transcol em Vila Velha

Publicado em 16/12/2025 às 08h02
Pedestre morre após ser atropelado por ônibus do Transcol em Vila Velha
Pedestre morreu após ser atropelado por ônibus da linha 514 Crédito: Oliveira Alves

Um homem morreu após ser atropelado por um ônibus do Sistema Transcol, na manhã desta terça-feira (16), na Avenida Carlos Lindenberg, na altura do bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha. O coletivo envolvido é da linha 514 (Terminal do Ibes/ Terminal de Vila Velha). Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima.

De acordo com as primeiras informações apuradas pela TV Gazeta, o impacto da batida foi forte e provocou danos no para-brisa do ônibus (veja acima). A ocorrência foi registrada por volta das 6h30. Testemunhas disseram que o homem tentou atravessar a avenida em frente a um supermercado, em um ponto onde anteriormente existia uma faixa de pedestres. No entanto, a sinalização foi alterada e a travessia passou a ser realizada alguns metros antes, como medida de segurança.

Parte da via precisou ser sinalizada e interditada para o atendimento da ocorrência. A reportagem procurou o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), que informou por meio de nota que o coletivo trafegava pela faixa da direita quando um homem saiu repentinamente da calçada, de trás de um poste, e se jogou na frente do veículo.

O motorista do coletivo e um representante da empresa permaneceram no local e aguardaram a chegada da Polícia Civil, para realização da perícia e confecção do boletim de trânsito. O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo.

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES), e as polícias Civil e Militar também foram demandadas para mais detalhes. Quando houver retorno, esta nota será atualizada. 

*Com informações da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta

Aquaviário do ES vai funcionar até as 22h durante a semana até 4 de janeiro

Publicado em 16/12/2025 às 07h06
Novo Aquaviário
Barca do Aquaviário Crédito: Ricardo Medeiros

Quem estava esperando para fazer um passeio de Aquaviário à noite, chegou o momento. A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) anunciou a ampliação da programação especial da linha 402 do Aquaviário (Praça do Papa / Prainha) durante dias úteis. As viagens extras começaram na segunda-feira (15) e vão até 4 de janeiro de 2026. A linha vai funcionar com horário estendido até as 22h.

Essa programação especial, com horários a mais à noite, já estava em operação aos finais de semana. Segundo o Governo do Estado, os horários adicionais visam promover mais opções de deslocamento aos usuários neste período do ano e também facilitar a visitação das vilas natalinas de Vitória e Vila Velha. Veja, abaixo, os horários:

Praça do Papa

  • 06:45
  • 07:10
  • 07:30
  • 07:50
  • 08:10
  • 08:40
  • 09:00
  • 09:20
  • 09:40
  • 10:30
  • 11:10
  • 12:00
  • 12:45
  • 13:35
  • 14:20
  • 15:10
  • 15:55
  • 16:25
  • 16:45
  • 17:10
  • 17:30
  • 18:00
  • 18:20
  • 18:45
  • 19:05
  • 19:25
  • 19:45
  • 20:05
  • 20:25
  • 20:45
  • 21:05
  • 21:30
  • 22:00

Prainha

  • 06:25
  • 06:45
  • 07:10
  • 07:30
  • 07:50
  • 08:10
  • 08:40
  • 09:00
  • 09:20
  • 09:40
  • 10:10
  • 10:50
  • 11:40
  • 12:25
  • 13:15
  • 14:00
  • 14:50
  • 15:35
  • 15:55
  • 16:25
  • 16:45
  • 17:10
  • 17:30
  • 18:00
  • 18:20
  • 18:45
  • 19:05
  • 19:25
  • 19:45
  • 20:05
  • 20:25
  • 20:45
  • 21:05
  • 21:30
  • 22:00 
Homem é agredido e confusão termina na delegacia em Itapemirim

Publicado em 15/12/2025 às 17h52

Uma confusão terminou com dois homens levados à delegacia na manhã desta segunda-feira (15), em Itapemirim, no litoral Sul do Espírito Santo. A Polícia Militar disse que foi acionada para ir até um supermercado no bairro Itaipava, onde funcionários contaram que um homem entrou no açougue e pegou duas facas, aparentando estar alterado. Quando abordado pelos policiais, ele contou que havia sido ameaçado e agredido pelos pais de uma menina de oito anos.

Questionados, os pais da criança disseram à PM que filha havia sido abusada pelo homem de 37 anos no dia anterior. Todos foram levados à delegacia. Lá, foi verificado que o pai da menina tinha um mandado de prisão em aberto por não pagar pensão alimentícia.

Polícia Civil  disse que a ocorrência está em andamento no plantão da Delegacia Regional de Itapemirim. Somente após a conclusão da ocorrência teremos informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado.

Indígenas bloqueiam a ES 010 em Aracruz em protesto contra o Marco Temporal

Publicado em 15/12/2025 às 16h48
Mobilização busca chamar a atenção para os impactos da possível aprovação da tese que está em votação no Supremo Tribunal Federal
O tráfego de veículos permanece interrompido no trecho Crédito: Leitor A Gazeta

Desde a manhã desta segunda-feira (15), indígenas das aldeias Boa Esperança, Três Palmeiras e Piraquê-Açu bloqueiam a rodovia ES 010, no trecho de Piraquê-Açu Coqueiral, no litoral de Aracruz, região Norte do Espírito Santo. O protesto é contra o marco temporal, que está em votação no Supremo Tribunal Federal (STF).

A mobilização busca chamar a atenção para os impactos da possível aprovação da tese, que trata da demarcação de terras indígenas. Segundo uma das lideranças, o marco representa uma ameaça aos direitos dos povos originários já garantidos pela Constituição.

Com o bloqueio, o tráfego de veículos permanece interrompido, provocando lentidão e exigindo atenção redobrada dos motoristas que circulam pela região. As autoridades acompanham a manifestação.

Corpo em estado de decomposição é encontrado em apiário em Anchieta

Publicado em 15/12/2025 às 16h04

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado em um sítio na localidade de Santa Luzia de Monteiro, zona rural de Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (15). Segundo o boletim registrado pela Guarda Municipal, o dono da propriedade contou que estava cuidando de um apiário quando percebeu a presença de urubus no local e encontrou o cadáver. Em seguida, o produtor foi até a sede da cidade para pedir ajuda. A Guarda isolou a área e acionou a perícia.

Polícia Civil disse que o caso foi registrado como encontro de cadáver e o procedimento será encaminhado para a Delegacia de Anchieta. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal, em Cachoeiro de Itapemirim, para identificação e realização de exames para determinar a causa da morte. O prazo para a emissão do laudo pericial é de 10 dias, podendo ser prorrogado caso seja necessário realizar outras análises laboratoriais.

Intervalo de horários do Transcol aumenta e passageiros são impactados na Grande Vitória

Publicado em 15/12/2025 às 14h44
Ônibus do Sistema Transcol
Passageiros notaram intervalos maiores entre as viagens no Sistema Transcol nesta segunda-feira (15) Crédito: Carlos Alberto Silva

Os usuários do Sistema Transcol perceberam, nesta segunda-feira (15), uma mudança nos horários dos ônibus, agora com intervalos maiores, em diversas linhas que circulam pela Grande Vitória. Para entender a situação, a reportagem de A Gazeta procurou a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb).

A companhia explicou que a mudança foi feita devido ao período de férias escolares e coletivas, em algumas empresas, momento em que a demanda diminui. Informou também que a redução dos horários foi de 7% nas linhas alimentadoras e troncais — principalmente as que atendem escolas, com intervalos maiores nos horários de entrada e saída de alunos. O órgão destacou que a reprogramação de horários é feita com base em anos anteriores, sendo que em 2024, houve uma redução de 13% na demanda no final de ano.

Ainda informou que, desde o dia 7 de dezembro, também houve uma reprogramação de horários em linhas que atendem as praias da Região Metropolitana, com mais ofertas de viagens. "Todos os horários, já com a reprogramação, podem ser consultados no site da Companhia. Agentes da Ceturb-ES monitoram a operação e, sempre que necessário, ajustes são feitos", finalizou.

Suspeito de estuprar adolescentes e engravidar uma delas é preso no ES

Publicado em 15/12/2025 às 12h52

Um jovem de 24 anos suspeito de atacar sexualmente adolescentes foi preso em Muniz Freire, Sul do Espírito Santo, nesta segunda-feira (15). Segundo a Polícia Civil, uma das vítimas tem 13 anos e engravidou após o estupro. "Ele adotava um comportamento predatório e recorrente, direcionado a vítimas adolescentes", afirmou o delegado Hélio Flávio Martins.

A investigação começou em dezembro e a Polícia Civil pediu a prisão preventiva do suspeito e a Justiça expediu o mandado. O nome do bairro e do homem preso não foram divulgados para preservar a identidade das vítimas de abuso sexual. O processo segue em segredo de Justiça.

Jovem de 28 anos é morto a tiros dentro de carro em Aracruz, no ES

Publicado em 15/12/2025 às 12h34
Homem é morto a tiros dentro de carro em Aracruz
Corpo foi levado para a SML de Linhares. Em destaque, imagem da vítima Crédito: Divulgação | PC

Um jovem de 28 anos foi assassinado a tiros dentro de um carro às margens da ES 124, em Aracruz, Norte do Espírito Santo, no domingo (14). Daniel Parente Deluca estava em um Honda Civic, quando os atiradores chegaram. Testemunhas relataram à Polícia Militar que seriam cerca de cinco suspeitos e que eles fugiram em direção a uma área de mata. 

A equipe de perícia da Polícia Científica foi acionada e encontrou porções de crack, maconha e cocaína no veículo, além de R$ 669. O corpo de Daniel foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal de Linhares. O caso é investigado pela Polícia Civil. 

Guaçuí foi a cidade onde mais choveu em 24 horas no ES

Publicado em 15/12/2025 às 12h03
Chuva inunda ruas de Guaçuí

O município de Guaçuí, na Região do Caparaó, foi onde mais choveu em um período de 24 horas no Espírito Santo, segundo o último boletim da Defesa Civil Estadual divulgado às 6h desta segunda-feira (15). Os 79.55 milímetros de chuva causaram alagamentos no bairro Santa Cecília (veja acima) e danificaram calçadas no Centro. Conforme a Defesa Civil Estadual, no bairro São Miguel, mais precisamente no Beco dos Aflitos, houve o desabamento do muro de uma residência que colocou o imóvel em risco na tarde de domingo (14).

Na Rua José Alexandre (rua da Delegacia), uma residência foi alagada por conta do grande volume de água acumulada no local. A situação comprometeu a estrutura do imóvel, que também apresenta risco de queda, segundo a Defesa Civil Estadual. Um prédio onde moram sete pessoas foi interditado pela Defesa Civil Municipal.

Marechal Floriano ficou em segundo lugar da lista dos municípios com maior acumulado em 24h, com 59.2 mm, seguido de Castelo, com 51.94 mm, e Domingos Martins, com 41.3 mm.