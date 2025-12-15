Na Grande Vitória

Casal é indiciado por aplicar "golpe da maquininha" em idosos no ES

Homem e mulher atuavam como estelionatários ambulantes e abordavam os idosos nas respectivas casas; eles foram indiciados pelo crime de estelionato majorado

Lucas Gaviorno Estagiário / [email protected]

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 15:52

Os golpistas alegavam falha na máquina de cartão e cobravam altos valores Crédito: Divulgação | PCES

Um casal de 28 anos foi indiciado pelo crime de estelionato majorado após aplicar o "golpe da maquininha" em idosos residentes em cidades como Serra e Cariacica, com idades entre 69 e 74 anos. As investigações da Polícia Civil foram concluídas nesta segunda-feira (15), apontando que a dupla vendia produtos de baixo custo cobrando altos valores.

Segundo o delegado Jonathan Lana, os indiciados atuavam como estelionatários ambulantes e abordavam os idosos nas próprias casas, alegando vender produtos como ovos, entre R$ 40 e R$ 45. Durante o pagamento, os criminosos informavam sobre uma falha na máquina de cartão e aplicavam o golpe.

"Após falarem isso, eles realizavam uma nova cobrança em outro terminal, debitando valores muito superiores ao combinado, que ultrapassavam R$ 5 mil em um único golpe", disse o adjunto da Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa).

O delegado também informou que foi descoberto uma divisão de tarefas do casal. "Enquanto o homem executava diretamente os golpes, a mulher era responsável pelo apoio logístico. Registros policiais anteriores demonstraram que o casal já havia sido abordado anteriormente em situação semelhante", explicou.

A PC destacou que a dupla se aproveitava da fragilidade das vítimas. "O golpe da maquininha ocorre quando o criminoso induz a vítima a acreditar que está pagando um valor baixo, mas, de forma enganosa, insere outro montante no terminal de pagamento, dificultando a visualização do valor real e explorando a confiança e a fragilidade do idoso". As investigações também apontaram que os suspeitos agiam de forma itinerante, com possíveis indícios de atuação em outros Estados.

O inquérito foi concluído e o casal indiciado pelo crime de estelionato majorado. A Polícia Civil encaminhou os autos do processo para o Judiciário, que tomara as medidas cabíveis e responsabilizará os envolvidos criminalmente. A dupla não teve a identidade informada.

