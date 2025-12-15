Veja vídeo

Mulher é chutada no peito por PM durante confusão em distribuidora na Serra

Segundo a mulher, ela tentava afastar o pai da sua filha dos policiais quando foi atingida; PM abriu procedimento para apurar a conduta

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 10:10

Uma auxiliar administrativa de 29 anos foi chutada no peito por um policial militar durante uma confusão em uma distribuidora no bairro Cidade Pomar, na Serra, na noite de sábado (13). Um vídeo (veja acima) mostra o momento em que mulheres tentam levantar um homem e afastá-lo dos policiais. Em seguida, um dos agentes se aproxima, agarra o homem pelo pescoço e o joga no chão. Durante a discussão, um terceiro militar chega e desfere um chute contra a mulher. O impacto é tão forte que derruba outro PM que está atrás.

A mulher contou à reportagem da TV Gazeta que estava no local com a filha e o pai da criança. Ela havia ido comprar comida quando foi avisada pela filha sobre a confusão.

“Quando cheguei, já estava uma mega confusão. Eu o tempo todo tentando tirar ele (pai da criança) do local, pedindo para se acalmar, parar de gritar. Quando fui tentar tirar, o policial já veio empurrando a gente, me batendo nas minhas costas”, disse a auxiliar administrativa.

Ainda de acordo com a vítima, um dos policiais mandou que ela retirasse o homem do local.

“Ele (o PM) falou ‘tira ele daqui, senão a gente vai matar ele’. E nisso eu fui pedir calma. Chegou outro policial e me deu o chute no peito. Ele chegou muito agressivo para cima de mim”, contou a vítima, que ainda afirmou que ficou com vários machucados.

A mulher disse que vai registrar a ocorrência na Delegacia da Mulher e procurar a corregedoria da Polícia Militar nesta segunda-feira (15).

Presos

Após a confusão, dois homens, de 31 anos e 25 anos, foram levados para a Delegacia Regional da Serra e autuados por resistência e favorecimento pessoal. Ambos pagaram fiança e vão responder em liberdade.

Em nota, a defesa do homem de 31 anos informou ele não ofereceu resistência e, mesmo assim, foi surpreendido pelo policial, que teria aplicado um golpe conhecido como “mata-leão”. A defesa também afirmou que o delegado plantonista violou uma garantia básica ao não solicitar o exame de corpo de delito e classificou as autuações como indevidas.

“A defesa informa que adotará todas as medidas judiciais e administrativas cabíveis, tanto para assegurar a plena defesa, quanto para apurar os abusos de autoridade praticados, inclusive com representação junto às corregedorias competentes e, se for o caso, na esfera crimina”, diz a nota.

O advogado do homem de 25 anos informou que foi orientada pelo delegado responsável pela ocorrência a oficiar a corregedoria da PM diante da gravidade dos vídeos.

O que diz a Polícia Militar

Procurada, a Polícia Militar informou que irá instaurar um procedimento administrativo para apurar os fatos e destacou que pessoas que tenham informações ou queiram se manifestar podem procurar a corregedoria da corporação ou o comando do 6º Batalhão.

* Com informações de Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta.

