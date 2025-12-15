Jovem é morto com tiro na cabeça dentro de casa em Linhares

Vítima foi identificada como Hemerson Santana Santos, de 29 anos Crédito: Divulgação | PCES

Um jovem de 29 anos, identificado como Hemerson Santana Santos, foi morto com um tiro na cabeça dentro de casa na noite de domingo (14), em Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar, uma testemunha contou que um suspeito chegou de bicicleta, entrou no quintal da residência, atirou contra Hemerson e fugiu correndo.

De acordo com a Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) foi acionado, e a médica que atendeu a ocorrência constatou que a vítima foi atingida na região da cabeça. Hemerson não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A equipe da Polícia Científica foi acionada, e o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) da cidade.