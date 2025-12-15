Foragido por assassinato na Bahia é preso em Linhares

Um homem identificado como Genário Andrade dos Santos, de 24 anos, foi preso durante uma operação da Polícia Civil na zona rural do córrego Piabanha, em Linhares , no Norte do Espírito Santo , na última sexta-feira (12). Ele era foragido da Justiça da Bahia, onde é investigado por homicídio no município de Camacã. A informação foi divulgada pela corporação nesta segunda-feira (15).

Ainda segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que Genário estava escondido em uma propriedade rural da região. Ele foi encontrado sentado na calçada de uma casa vizinha e não tentou fugir, se entregando sem causar transtornos. Após a prisão, o homem foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares e, em seguida, levado para o sistema prisional do Espírito Santo, onde permanece à disposição da Justiça da Bahia.