Foragido por assassinato na Bahia é preso em Linhares

Publicado em 15/12/2025 às 11h32
Genário Andrade dos Santos, de 24 anos, era procurado por homicídio em Camacã Crédito: Divulgação

Um homem identificado como Genário Andrade dos Santos, de 24 anos, foi preso durante uma operação da Polícia Civil na zona rural do córrego Piabanha, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na última sexta-feira (12). Ele era foragido da Justiça da Bahia, onde é investigado por homicídio no município de Camacã. A informação foi divulgada pela corporação nesta segunda-feira (15).

Ainda segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que Genário estava escondido em uma propriedade rural da região. Ele foi encontrado sentado na calçada de uma casa vizinha e não tentou fugir, se entregando sem causar transtornos. Após a prisão, o homem foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares e, em seguida, levado para o sistema prisional do Espírito Santo, onde permanece à disposição da Justiça da Bahia.

