Irmãs são presas após uma delas tentar esfaquear o ex no peito em Viana

O homem contou para a Polícia Militar que mulher não aceitava o fim do relacionamento e o atacou com faca; irmã teria ajudado a imobilizá-lo

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 10:47

Duas irmãs foram presas na madrugada de domingo (14), no bairro Nova Bethânia, em Viana, suspeitas de atacar um homem de 24 anos após o fim de um relacionamento. Suelen Maria Cardoso, de 20 anos, teria esfaqueado o ex-companheiro, enquanto Ueslania Cardoso Rodrigues, de 26 anos, segurou a vítima.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, quando os militares chegaram ao local, Suelen estava sendo contida por testemunhas, visivelmente alterada, com sinais de embriaguez, e gritava que queria “matar o ex-companheiro”.

A vítima contou aos policiais que a ex não aceita o fim do relacionamento, que acabou há cerca de sete meses, e que ela foi até a casa dele em duas ocasiões. Na segunda vez, Suelen teria ido acompanhada da irmã e portando uma faca. Segundo o relato, as duas avançaram contra o homem, momento em que Ueslania o segurou enquanto Suelen tentou golpeá-lo no peito. Ao tentar se defender, a vítima segurou a lâmina e acabou ferida.

Ainda conforme a ocorrência, a ex-companheira também quebrou parte do telhado da residência do homem. As irmãs foram levadas para a Delegacia Regional de Cariacica.

Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, as duas foram autuadas por tentativa de homicídio e encaminhadas ao sistema prisional.

