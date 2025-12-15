Jovem de 28 anos é morto a tiros dentro de carro em Aracruz, no ES

Um jovem de 28 anos foi assassinado a tiros dentro de um carro às margens da ES 124, em Aracruz, Norte do Espírito Santo, no domingo (14). Daniel Parente Deluca estava em um Honda Civic, quando os atiradores chegaram. Testemunhas relataram à Polícia Militar que seriam cerca de cinco suspeitos e que eles fugiram em direção a uma área de mata.