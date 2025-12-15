Jovem de 28 anos é morto a tiros dentro de carro em Aracruz, no ES
Publicado em 15/12/2025 às 12h34
Um jovem de 28 anos foi assassinado a tiros dentro de um carro às margens da ES 124, em Aracruz, Norte do Espírito Santo, no domingo (14). Daniel Parente Deluca estava em um Honda Civic, quando os atiradores chegaram. Testemunhas relataram à Polícia Militar que seriam cerca de cinco suspeitos e que eles fugiram em direção a uma área de mata.
A equipe de perícia da Polícia Científica foi acionada e encontrou porções de crack, maconha e cocaína no veículo, além de R$ 669. O corpo de Daniel foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal de Linhares. O caso é investigado pela Polícia Civil.