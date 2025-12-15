Polícia divulga fotos de integrantes de grupo do ES ligado ao Comando Vermelho

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 09:27
A Polícia Civil do Espírito Santo divulgou fotos de integrantes de um grupo criminoso que atua no Estado, ligado ao Comando Vermelho, e que estão foragidos. A quadrilha é conhecida como “Tropa da França”, e é investigada por envolvimento com tráfico de drogas, organização criminosa e homicídios, principalmente na região da Serra.
A divulgação das imagens ocorre após a quarta fase da Operação Fim da Linha, deflagrada na madrugada desta segunda-feira (15), que resultou em dois presos.
Entre os investigados apontados pela polícia estão Evanildo Salles Meirelles Júnior, conhecido como Juninho Pantanal ou Magrinho, apontado como chefe geral da facção. Também aparecem como lideranças Juliano Olbeira Meireles, o Nico (irmão de Evanildo), Jefferson Lima Rocha Barbosa, o Pacotinho (cunhado de Evanildo), e Clinton Lucas de Abreu Costa, conhecido como CL. Segundo a Polícia Civil, os três atuam como sócios e chefes do grupo criminoso.
Operação Fim da Linha: Integrantes de facção do ES ligada ao Comando Vermelho
Durante a ação desta segunda-feira, dois suspeitos foram presos. São eles: Emanuel Calebe Abreu Sales, de 24 anos, e Luiz Gabriel de Oliveira Silva, vulgo GB, de 25 anos. Veja as fotos deles abaixo:
De acordo com o delegado Leandro Sperandio, da Polícia Civil de Fundão, a operação teve como foco integrantes que passaram a ocupar posições de destaque na hierarquia da facção após ações anteriores da polícia. Segundo ele, lideranças do grupo deixaram o Espírito Santo e buscaram refúgio no Rio de Janeiro, abrindo espaço para novos nomes assumirem funções estratégicas.
Leandro SperandioDelegado da Polícia Civil em Fundão
Ao todo, segundo o delegado, 28 integrantes da "Tropa da França" foram identificados ao longo das investigações, e mais de 20 já foram presos.
A ofensiva desta segunda-feira foi coordenada pela Superintendência de Polícia Especializada (SPE) e pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). Também participaram equipes do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) Norte, da Delegacia de Polícia de Fundão e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).
