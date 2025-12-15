"Tropa da França"

Polícia divulga fotos de integrantes de grupo do ES ligado ao Comando Vermelho

Investigados atuam principalmente no município da Serra, segundo as investigações; operação nesta segunda-feira (15) prendeu dois comparsas deles

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 09:27

Polícia Civil divulga fotos de foragidos alvos de investigação da Operação Fim da Linha Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A Polícia Civil do Espírito Santo divulgou fotos de integrantes de um grupo criminoso que atua no Estado, ligado ao Comando Vermelho, e que estão foragidos. A quadrilha é conhecida como “Tropa da França”, e é investigada por envolvimento com tráfico de drogas, organização criminosa e homicídios, principalmente na região da Serra.

A divulgação das imagens ocorre após a quarta fase da Operação Fim da Linha, deflagrada na madrugada desta segunda-feira (15), que resultou em dois presos.

Entre os investigados apontados pela polícia estão Evanildo Salles Meirelles Júnior, conhecido como Juninho Pantanal ou Magrinho, apontado como chefe geral da facção. Também aparecem como lideranças Juliano Olbeira Meireles, o Nico (irmão de Evanildo), Jefferson Lima Rocha Barbosa, o Pacotinho (cunhado de Evanildo), e Clinton Lucas de Abreu Costa, conhecido como CL. Segundo a Polícia Civil, os três atuam como sócios e chefes do grupo criminoso.

Operação Fim da Linha: Integrantes de facção do ES ligada ao Comando Vermelho 1 de 4

Durante a ação desta segunda-feira, dois suspeitos foram presos. São eles: Emanuel Calebe Abreu Sales, de 24 anos, e Luiz Gabriel de Oliveira Silva, vulgo GB, de 25 anos. Veja as fotos deles abaixo:

Luiz Gabriel de Oliveira Silva, vulgo GB, e Emanuel Calebe Abreu Sales Crédito: Divulgação Polícia Civil

De acordo com o delegado Leandro Sperandio, da Polícia Civil de Fundão, a operação teve como foco integrantes que passaram a ocupar posições de destaque na hierarquia da facção após ações anteriores da polícia. Segundo ele, lideranças do grupo deixaram o Espírito Santo e buscaram refúgio no Rio de Janeiro, abrindo espaço para novos nomes assumirem funções estratégicas.

Após a operação que fizemos há cerca de 40 dias, os líderes da organização criminosa foram para o Rio de Janeiro e estabeleceram novas lideranças na região. Os dois presos ocupavam funções de gerência, mas passaram a ter lugar de destaque porque eram pessoas de confiança do grupo e ainda não tinham mandados de prisão em aberto Leandro Sperandio Delegado da Polícia Civil em Fundão

Ao todo, segundo o delegado, 28 integrantes da "Tropa da França" foram identificados ao longo das investigações, e mais de 20 já foram presos.

A ofensiva desta segunda-feira foi coordenada pela Superintendência de Polícia Especializada (SPE) e pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). Também participaram equipes do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) Norte, da Delegacia de Polícia de Fundão e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta