Operação prende dois envolvidos em tráfico de drogas e homicídios na Serra

Operação Fim da Linha mira alvos ligados ao tráfico na Serra Crédito: Divulgação Polícia Civil

A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu dois suspeitos durante a Operação Fim da Linha, deflagrada na madrugada desta segunda-feira (15), no município da Serra. A ação teve como alvo investigados por tráfico de drogas, organização criminosa e envolvimento com homicídios na região.

A ofensiva foi coordenada pela Superintendência de Polícia Especializada (SPE) e pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), com a participação de unidades especializadas da corporação. Também atuaram equipes do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) Norte e da Delegacia de Polícia de Fundão.