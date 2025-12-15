Operação prende dois envolvidos em tráfico de drogas e homicídios na Serra
A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu dois suspeitos durante a Operação Fim da Linha, deflagrada na madrugada desta segunda-feira (15), no município da Serra. A ação teve como alvo investigados por tráfico de drogas, organização criminosa e envolvimento com homicídios na região.
A ofensiva foi coordenada pela Superintendência de Polícia Especializada (SPE) e pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), com a participação de unidades especializadas da corporação. Também atuaram equipes do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) Norte e da Delegacia de Polícia de Fundão.
Segundo a Polícia Civil, a operação foi realizada para o cumprimento de dois mandados de prisão preventiva, ambos expedidos no âmbito de investigações sobre o tráfico de entorpecentes e a atuação de organização criminosa. A ação contou ainda com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core). Os dois alvos foram localizados e presos. Mais detalhes sobre as prisões serão divulgadas ainda na manhã desta segunda.