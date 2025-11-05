"Tropa da França"

Mais de 10 presos em operação contra grupo ligado ao Comando Vermelho no ES

A Operação Fim da Linha visa desarticular uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas com atuação em Fundão e Serra

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 08:14

Mais de 10 pessoas já foram presas durante a Operação Fim da Linha, que ocorre na manhã desta quarta-feira (5) em Fundão, Serra, Vila Velha e Colatina. O objetivo é cumprir 35 mandados de busca e apreensão e 27 mandados de prisão contra integrantes de uma organização criminosa que se intitula "Tropa da França" e é ligada à facção Comando Vermelho (CV), do Rio de Janeiro.

► Às 9h, a Polícia Civil informou que o número de presos já estava em 16.

A operação atinge toda a hierarquia criminosa do tráfico de drogas em Fundão, alcançando desde os integrantes que atuavam na função de vapor, responsáveis pela venda a varejo, até escoltas, gerentes, chefes e o líder maior do grupo criminoso. Essa é a terceira fase da Operação ‘Fim da Linha’, que começou em abril, quando apreendemos drogas e armas escondidas em uma área de mata Delegado Fabrício Dutra Superintendente de Polícia Regional Norte

As investigações apontaram que a "Tropa da França" tem base em Fundão e ramificações na Serra. A operação contou com o apoio das Divisões Especializadas de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra e de Vila Velha, da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), do 5º Batalhão da Polícia Militar e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), da Casa Militar. Ao todo, participaram da ação 79 policiais civis e 16 policiais militares.

