Vídeo mostra mulher quebrando santos em igreja no ES e polícia pede ajuda
Uma câmera de videomonitoramento flagrou a mulher suspeita de quebrar objetos litúrgicos na Paróquia Santa Rita de Cássia, na Praia do Canto, em Vitória, na quinta-feira (11). Nas imagens, ela aparece entrando no templo e indo em direção ao altar. Ao chegar, empurra as imagens religiosos, que caem no chão e quebram. No momento do ato de vandalismo, algumas pessoas estavam no local, mas, mesmo assim, ela não se intimidou. Após isso, a suspeita sai da igreja aparentando estar chorando.
Dentre os itens quebrados, estão: as imagens de Santa Rita de Cássia, Nossa Senhora de Fátima e São José. Ela ainda jogou uma bíblia de cima do altar ao chão.
A Polícia Civil busca informações que possam ajudar a identificar a mulher. Quem tiver qualquer dado sobre ela pode repassar informações diretamente ao 3º Distrito Policial pelo telefone (27) 3198-7995. Também é possível denunciar de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181, que conta com um site para envio de fotos e vídeos relacionados a práticas criminosas. A Polícia Civil reforça que o anonimato é garantido e que todas as informações recebidas serão devidamente apuradas.