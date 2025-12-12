Vídeo mostra mulher quebrando santos em igreja no ES e polícia pede ajuda

Uma câmera de videomonitoramento flagrou a mulher suspeita de quebrar objetos litúrgicos na Paróquia Santa Rita de Cássia, na Praia do Canto, em Vitória, na quinta-feira (11). Nas imagens, ela aparece entrando no templo e indo em direção ao altar. Ao chegar, empurra as imagens religiosos, que caem no chão e quebram. No momento do ato de vandalismo, algumas pessoas estavam no local, mas, mesmo assim, ela não se intimidou. Após isso, a suspeita sai da igreja aparentando estar chorando.

Dentre os itens quebrados, estão: as imagens de Santa Rita de Cássia, Nossa Senhora de Fátima e São José. Ela ainda jogou uma bíblia de cima do altar ao chão.