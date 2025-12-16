A Gazeta - Agora

Assaltante se passa por cliente e rouba nove celulares de loja em Laranjeiras

Publicado em 16/12/2025 às 18h30
O crime aconteceu em Laranjeiras na Serra, nesta terça-feira (16).

Um assaltante se passou por cliente para roubar uma loja de assistência técnica no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra. Um vídeo mostra quando o homem entra no estabelecimento às 15h02, desta terça-feira (16), conversa com vendedores, fica de costas, pega uma arma e anuncia o crime. Testemunhas contaram que ele levou nove aparelhos telefônicos, sendo oito que estavam à venda e outro de um cliente.

No momento do assalto, duas pessoas eram atendidas, além de dois funcionários e uma equipe técnica presentes no interior do local. “Ele perguntou sobre valores, se faziam troca de um telefone por outro e quando a loja esvaziou, pois estava um pouco cheia, pegou a arma. É muito ruim, principalmente pela insegurança. A polícia demorou uns 15 minutos para chegar”, explicou.

Polícia Civil orientou as vítimas a registrarem um boletim de ocorrência. “O Disque-Denúncia 181 é uma ferramenta crucial para a população auxiliar a polícia, fornecendo informações que possam levar à prisão dos criminosos, disponível também pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. “

