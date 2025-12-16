Assaltante se passa por cliente e rouba nove celulares de loja em Laranjeiras
Um assaltante se passou por cliente para roubar uma loja de assistência técnica no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra. Um vídeo mostra quando o homem entra no estabelecimento às 15h02, desta terça-feira (16), conversa com vendedores, fica de costas, pega uma arma e anuncia o crime. Testemunhas contaram que ele levou nove aparelhos telefônicos, sendo oito que estavam à venda e outro de um cliente.
No momento do assalto, duas pessoas eram atendidas, além de dois funcionários e uma equipe técnica presentes no interior do local. “Ele perguntou sobre valores, se faziam troca de um telefone por outro e quando a loja esvaziou, pois estava um pouco cheia, pegou a arma. É muito ruim, principalmente pela insegurança. A polícia demorou uns 15 minutos para chegar”, explicou.
A Polícia Civil orientou as vítimas a registrarem um boletim de ocorrência. “O Disque-Denúncia 181 é uma ferramenta crucial para a população auxiliar a polícia, fornecendo informações que possam levar à prisão dos criminosos, disponível também pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. “