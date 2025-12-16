Em investigação

Menina com sinais de agressão e queimaduras no corpo é encontrada em Guarapari

Adolescente de 13 anos foi socorrida por um motorista de aplicativo e está internada em Vitória, em estado grave

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 17:36

Menina de 13 anos foi queimada, agredida e internada em estado grave no Espírito Santo Crédito: Arquivo familiar

Uma adolescente trans de 13 anos foi internada no hospital após ser localizada com marcas de agressão e queimaduras pelo corpo, no meio da rua em Guarapari, na Região Metropolitana de Vitória. De acordo com uma tia da menina, uma das hipóteses é de que a jovem possa ter sido vítima de transfobia.

"Ela (a vítima) chegou a relatar alguma coisa sobre transfobia, mas a gente não sabe verdadeiramente o que é. Ela está com muito medo e dá várias versões sobre o que aconteceu. A gente quer justiça, não pode ficar impune o que aconteceu com ela", declarou a tia, que preferiu não ser identificada.

Segundo o boletim da Polícia Militar, a adolescente foi encontrada sozinha caída no chão com várias queimaduras no rosto e no corpo. Ela foi socorrida em estado grave por um motorista de aplicativo, que a levou até o hospital.

O caso foi registrado na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Ninguém foi preso até a última atualização desta reportagem. Por causa da gravidade dos ferimentos, a menina não tem previsão de alta.

Agressões

A adolescente relatou para uma familiar enquanto era atendida no hospital que as agressões ocorreram no dia 10 de dezembro, no bairro Village do Sol.

"Ela fala que levaram ela para uma rua escura e bateram muito nela, e depois atearam fogo. Tinha uma mulher por perto e outra jogou uma vasilha de água nela, e ela saiu correndo, gritando pedindo ajuda. Ela falou que havia homens, mas que ela não se lembra quantos eram, mas bateram muito nela", narrou a tia.

A mãe da adolescente disse que, na última vez que viu a filha, a menina tinha se envolvido em uma briga por furtar o celular de um homem em Vitória. Contudo, a mãe afirmou que a família devolveu o aparelho para a vítima assim que descobriu o furto.

"Ela tinha acabado de vir da casa do homem, tinha furtado o celular dele. Aí ela chegou na minha porta, ela me deu o celular e eu o entreguei na mesma hora. Quando levantei de madrugada, eu não vi mais ela. Registrei boletim de ocorrência porque ela tem o costume de sumir. Ela dorme na casa da irmã, eu sempre durmo com a porta aberta com a certeza de que ela voltaria. Mas eu levantei e não vi ela. Aí eu comecei a me preocupar. Hoje, ver minha filha do jeito que ela está, é revoltante", comentou a mãe.

Um motorista de aplicativo que passava pelo bairro encontrou a adolescente e a levou para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha. Depois, a vítima foi transferida para o Hospital Infantil de Vitória.

A tia contou ainda que a menina está com ataduras por quase todo o corpo, que o rosto também foi muito queimado, e que a jovem só consegue dormir à base de medicação.

*Com informações do g1 Espírito Santo

