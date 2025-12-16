Homem é preso após atirar no ex-marido da mãe em Cachoeiro

Para a Polícia Militar, homem disse que o ex-marido agredia a mãe dele Crédito: Polícia Militar

Um homem de 38 anos foi preso após atirar no ex-marido da mãe dele, na noite de segunda-feira (15), na Avenida Beira Rio, bairro Guandú, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. Para a Polícia Militar, ele disse que disparou porque já viu o ex agredir a mãe diversas vezes. Já a mulher informou que os disparos aconteceram durante uma discussão.

Segundo registro policial, a mulher contou que foi até a casa do ex-marido buscar pertences e documentos, acompanhada do filho, porém os dois homens se desentenderam e discutiram, momento em que o de 38 anos atirou e depois fugiu.

O ex-marido, de 40 anos, foi atingido no tórax e na perna. Um segundo homem, de 47 anos, que passava pelo local, também acabou baleado nos pés. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) e encaminhados ao Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.