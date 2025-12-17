Casal é preso em Aracruz após roubo de cordão de ouro e revólver em Linhares

Um casal identificado como Marcelo da Silva de Oliveira, de 36 anos, e Suelen Pereira de Oliveira, de 42 anos, foi preso suspeito de roubar um idoso de 75 anos, em um bar na conhecida "Rua da Lama", no bairro Três Barras, em Linhares, Norte do Espírito Santo, na noite do último domingo (14). Segundo a Polícia Civil, a vítima foi dopada após aceitar uma bebida oferecida pela mulher. Enquanto dormia, teve um cordão avaliado em R$ 200 mil e um revólver calibre 22 levados.