Jovem é morto e outros dois ficam feridos em tiroteio na Serra

Confronto aconteceu próximo a uma praça em área conhecida por disputas do tráfico de drogas

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 11:23

Jovem é morto e dois homens são baleados em tiroteio na Serra Crédito: Yago Araújo

Um jovem, identificado como Igor do Nascimento Fernandes, de 26 anos, morreu e outros dois ficaram feridos após um intenso tiroteio registrado no bairro São Geraldo, na Serra, na noite de terça-feira (16).

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, policiais foram acionados para uma ocorrência de disparos de arma de fogo próximo à praça do bairro, local conhecido por conflitos relacionados ao tráfico de drogas. Ao chegarem, os militares encontraram Igor caído no chão, com perfurações de disparos de arma de fogo na cabeça, no tronco e nos membros superiores.

Próximo ao corpo, localizaram uma motocicleta Honda com uma perfuração no tanque de combustível. Após verificação, foi constatado que o veículo possuía restrição de furto ou roubo, além de sinais de adulteração.

Ainda segundo o boletim, outros dois homens envolvidos no tiroteio foram encontrados baleados em pontos distintos da cidade. Um deles foi localizado na Rua Um, no bairro Manoel Plaza, e socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Durante o atendimento, foram encontradas munições intactas no bolso do suspeito, além de um aparelho celular.

O segundo ferido, de 28 anos, foi socorrido por populares e levado ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves, no mesmo município. Conforme informou a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e será encaminhado ao sistema prisional assim que receber alta médica.

Testemunhas relataram aos policiais, sob condição de anonimato por medo de represálias, que os três homens baleados teriam ido ao bairro São Geraldo com o objetivo de executar rivais, em razão de uma disputa territorial pelo tráfico de drogas.

O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. O corpo de Igor foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, para necropsia e posterior liberação à família.

