Suspeito de estuprar enteadas de 3 e 8 anos é preso em Guarapari

De acordo com as investigações, caso aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim, quando a mãe das crianças saiu para trabalhar

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 13:31

Um homem de 24 anos, investigado por estuprar e agredir as enteadas dele, de 3 e 8 anos, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi preso pela Polícia Civil na Praia do Morro, em Guarapari, na tarde de terça-feira (16). Os crimes aconteceram no último dia 7.

De acordo com as investigações, a mãe das meninas havia deixado as filhas sob os cuidados do então companheiro para ir trabalhar. Durante esse período, a violência aconteceu. Uma das crianças conseguiu sair da residência e buscou ajuda de vizinhos. Na data, a Polícia Militar e o Conselho Tutelar foram acionados, mas o suspeito conseguiu fugir do local.

A titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, Adolescente e Idoso (DPCAI) de Cachoeiro de Itapemirim, delegada Edilma Oliveira, pediu a prisão preventiva do suspeito e, com o apoio da DPCAI de Guarapari, ele foi localizado e preso. O homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra. O inquérito policial foi concluído e remetido à Justiça de Cachoeiro de Itapemirim.

O bairro onde os fatos ocorreram e a identificação do suspeito não foram divulgados para preservar a identidade das vítimas, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

