Detento foge durante escolta hospitalar em Vila Velha

Um detento identificado como Alef Jesus do Nascimento fugiu durante uma escolta hospitalar na manhã desta quarta-feira (17), no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha. Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que o interno seria atendido em um centro de especialidades médicas, mas conseguiu se desvencilhar da escolta.