Detento foge durante escolta hospitalar em Vila Velha
Publicado em 17/12/2025 às 14h18
Um detento identificado como Alef Jesus do Nascimento fugiu durante uma escolta hospitalar na manhã desta quarta-feira (17), no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha. Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que o interno seria atendido em um centro de especialidades médicas, mas conseguiu se desvencilhar da escolta.
Ele estava custodiado na Penitenciária Estadual de Vila Velha 2 (PEVV2), onde cumpria pena por homicídio e roubo. Segundo a Sejus, policiais penais realizam buscas na tentativa de recapturar o detento.