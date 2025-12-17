Vizinhos são mortos durante ataque a tiros em Pedro Canário

Dois jovens, de 17 e 19 anos, foram mortos a tiros na madrugada desta quarta-feira (17) no distrito de Cristal do Norte, em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar (PM), os suspeitos se passaram por policiais, chamaram os moradores para fora das residências e atiraram contra eles. As vítimas eram vizinhas e moravam uma na frente da outra.