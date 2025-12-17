Vizinhos são mortos durante ataque a tiros em Pedro Canário
Dois jovens, de 17 e 19 anos, foram mortos a tiros na madrugada desta quarta-feira (17) no distrito de Cristal do Norte, em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar (PM), os suspeitos se passaram por policiais, chamaram os moradores para fora das residências e atiraram contra eles. As vítimas eram vizinhas e moravam uma na frente da outra.
O jovem de 19 anos chegou a ser levado para uma unidade médica de Pedro Canário, mas morreu em seguida, durante a transferência para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Não há detalhes sobre a motivação do crime. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Pedro Canário. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.