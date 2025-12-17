Homem é preso após invadir casa e tentar estuprar adolescente no ES

Um homem de 52 anos foi preso em Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Espírito Santo, suspeito de invadir uma casa e tentar estuprar uma adolescente de 15 anos. O caso foi registrado pela Polícia Militar na tarde da última sexta-feira (12). O suspeito utilizou uma arma de fogo artesanal para ameaçar a vítima.

Segundo registro da polícia, a moça estava sozinha na residência. Um vizinho conseguiu conter o agressor até a chegada da Polícia Militar, que apreendeu com o suspeito a arma de fogo, uma arma branca e munições. Ele foi levado para a Delegacia de Itapemirim e, segundo a Polícia Civil, autuado em flagrante por estupro, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e por portar arma branca fora de casa sem licença. Depois, foi encaminhado ao sistema prisional.