Homicídio

Homem é morto a facadas dentro de casa, em Conceição do Castelo

Crime aconteceu na noite de sexta-feira (6); autor teria fugido com a arma em uma motocicleta e não foi localizado

Fabrício Silva Jornalista / [email protected]

Publicado em 7 de junho de 2025 às 17:44

Um homem foi morto a facadas dentro da própria casa no Centro de Conceição do Castelo, na Região Sul do Espírito Santo. O crime aconteceu na noite de sexta-feira (6) e, até o momento, ninguém foi preso. De acordo com uma testemunha, o autor do crime teria fugido do local de motocicleta, levando a arma utilizada no assassinato. >

A Polícia Militar foi acionado por uma pessoa que se identificou como cunhado do homem morto. No local, os policiais encontraram a vítima ferida, caída no chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a socorrer o homem e levá-lo ao Hospital Municipal Nossa Senhora da Penha, mas ele morreu logo após dar entrada na unidade. >

A irmã da vítima contou à polícia que ouviu o irmão discutindo com alguém ao telefone pouco antes do crime. Já uma testemunha relatou ter presenciado o momento em que o autor do crime teria chegado à casa, entrado na garagem da casa e golpeado a vítima. Ainda segundo esse relato, ao sair do imóvel, o suspeito estava com uma faca nas mãos e fugiu em uma motocicleta, levando a arma do crime. O assassinato também foi presenciado pelo pai da vítima. >

A Polícia Militar realizou buscas na região, mas até o momento o suspeito não foi localizado. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Venda Nova do Imigrante, onde passou por necropsia antes de ser liberado para os familiares. >

>

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia de Polícia de Conceição do Castelo. A corporação destacou que detalhes da investigação não serão divulgados para não atrapalhar os trabalhos. >

A população pode contribuir com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br, onde também é possível enviar fotos e vídeos relacionados a ações criminosas. O anonimato é garantido. >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta