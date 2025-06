Ponta da Fruta

Homem sai para cobrar dívida, é baleado e pede socorro em igreja de Vila Velha

Homem de 33 anos, que já teve passagem pelo sistema prisional por tráfico de drogas, foi baleado nas costas na noite de sexta-feira (6) em Balneário Ponta da Fruta

