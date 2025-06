Sul do ES

Mulher é presa após agredir funcionárias de posto de saúde em Cachoeiro

A confusão começou quando a mulher levou o marido para atendimento, mas foi informada de que ele não poderia ser atendido naquela unidade

Uma mulher de 41 anos foi presa nesta sexta-feira (6) após agredir e insultar funcionárias de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Ferroviários, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo o boletim registrado pela Guarda Civil Municipal, a confusão começou quando a mulher, identificada como Ana Paula Brasil Martins, levou o marido para atendimento, mas foi informada de que ele não poderia ser atendido naquela unidade. De acordo com o comprovante de residência apresentado, o casal pertencia à área de cobertura de outra UBS.>