Para render

Suspeito de misturar gesso com cocaína é preso com mais de R$ 14 mil em Linhares

Wallas Coelho de Jesus, o "Baiano", foi preso nesta sexta (6) no bairro Aviso; ele confessou que adicionava o produto à droga antes de comercializar o entorpecente

Publicado em 6 de junho de 2025 às 18:00 - Atualizado há 15 minutos

Foi preso nesta sexta-feira (6), por ordem da Justiça, Wallas Coelho de Jesus, conhecido como "Baiano", suspeito de tráfico de drogas no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Ao notar a chegada da polícia, ele teria tentado dispensar entorpecentes pelo esgoto. Durante o interrogatório, segundo a Polícia Civil, o suspeito afirmou que misturava gesso na cocaína para aumentar o volume da droga e o lucro das vendas. Com ele, os investigadores apreenderam mais de R$ 14 mil em espécie.>

Polícia também achou arma na casa de Wallas Coelho de Jesus, o "Baiano" Crédito: Polícia Civil

Segundo a Polícia Civil, a investigação apontava que o suspeito guardava entorpecentes, além de arma de fogo e munições, em residência. Ao chegarem ao local, os policiais cercaram o imóvel e anunciaram a presença da corporação. Enquanto uma equipe entrava pela frente, os agentes posicionados nos fundos notaram uma substância esbranquiçada saindo pelo cano de esgoto da casa, o que levantou suspeitas de que o investigado estaria tentando se desfazer das drogas. >

Diante disso, os policiais civis invadiram o imóvel pela entrada principal, enquanto a equipe nos fundos acessou a tubulação para recolher provas do descarte dos entorpecentes.>

Ao entrarem no imóvel, os investigadores encontraram Wallas Coelho de Jesus, conhecido como "Baiano", de 41 anos. Durante o interrogatório, ele confessou que misturava cocaína com gesso para aumentar a quantidade da droga antes da venda. Ao perceber a chegada da polícia, tentou se desfazer do entorpecente pelo esgoto. No local, havia grande quantidade de gesso misturado com cocaína, e um teste preliminar confirmou a presença da substância proibida.>

>

Suspeito tentou descartar o produto no esgoto, mas a tática não deu certo Crédito: Polícia Civil / Montagem A Gazeta

“Ao ser interrogado, ele confessou que estava misturando cocaína com gesso para aumentar a quantidade do produto antes de colocá-lo à venda. Ao notar a chegada da polícia, tentou dispensar a droga pelo encanamento. Durante as buscas, foi constatada a presença de gesso misturado pelo imóvel. Um teste preliminar confirmou que se tratava de substância entorpecente”, disse o delegado Fabrício Lucindo, chefe da Delegacia Regional de Linhares.>

Durante as buscas, os policiais encontraram um revólver calibre .38 da marca Taurus e 15 munições do mesmo calibre. A arma estava sobre o guarda-roupa do quarto do suspeito. No mesmo cômodo, em um móvel, foram localizados R$ 14.225,00 em espécie, valor que seria proveniente do tráfico. Além disso, dois veículos adquiridos com dinheiro da venda de drogas também foram apreendidos: uma motocicleta e um carro Hyundai i30.>

Carro e moto do suspeito também foram apreendidos pela polícia em Linhares Crédito: Polícia Civil

“O total de cocaína apreendido ainda será contabilizado. Não é possível afirmar a quantidade exata de droga apreendida, pois estava misturada ao gesso”, disse o delegado.>

Em seguida, o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Linhares, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD) pelos crimes de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo e munições. Após os procedimentos, ele foi encaminhado ao Presídio Regional de Linhares (PRL), onde permanece à disposição da Justiça.>

A reportagem tenta localizar a defesa e o espaço segue aberto para um posicionamento.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta