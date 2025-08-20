Foragido suspeito de ligação com o Comando Vermelho é preso em Piúma

Um homem de 30 anos, suspeito de ter ligação com a facção Comando Vermelho, foi preso em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo. A prisão, realizada na tarde de terça-feira (19) e divulgada nesta quarta-feira (20), aconteceu em cumprimento de um mandado por crimes de associação para o tráfico de drogas e organização criminosa. A Polícia Civil informou que ele estava sendo procurado desde a Operação Nexum, deflagrada em maio deste ano, quando dez pessoas foram presas. O nome dele não foi divulgado.