Dez suspeitos de integrar organização criminosa são presos em Piúma

A ação faz parte da Operação Nexum, que também identificou uma conexão entre lideranças do tráfico de drogas de Piúma e de Cachoeiro de Itapemirim, que teriam ligação com o Comando Vermelho (CV). Com as investigações, a Polícia Civil representou ao Poder Judiciário pela prisão de 50 suspeitos de atuarem no grupo criminoso em Piúma.