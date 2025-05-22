Dez suspeitos de integrar organização criminosa são presos em Piúma

Dez suspeitos de integrar uma organização criminosa foram presos na manhã desta quinta-feira (22) em Piúma, no litoral Sul do Espírito Santo. Segundo as investigações da Polícia Civil, o grupo é responsável pelo tráfico de drogas em diversos bairros do município como Centro, Areias e Piuminas. Um dos líderes do grupo era responsável pela gestão das vendas de entorpecentes e pela lavagem de dinheiro da organização criminosa, realizada utilizando um comércio voltado para venda de açaí. Os nomes dos detidos não foram divulgados.
A ação faz parte da Operação Nexum, que também identificou uma conexão entre lideranças do tráfico de drogas de Piúma e de Cachoeiro de Itapemirim, que teriam ligação com o Comando Vermelho (CV). Com as investigações, a Polícia Civil representou ao Poder Judiciário pela prisão de 50 suspeitos de atuarem no grupo criminoso em Piúma.