Menino atropelado em frente à escola se recupera bem em hospital de Cachoeiro

O menino atropelado em frente à escola onde estuda em Irupi, na Região do Caparaó capixaba, foi extubado e já consegue ficar sentado. Natan Batista Silva, de nove anos, está internado no Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa) de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, desde o dia 28 de maio, quando o acidente aconteceu. >