Acidente

Criança atropelada na frente de escola no ES está em coma induzido

Natan Batista Silva, de nove anos, sofreu politraumatismo e traumatismo crânio-encefálico (TCE) grave após o acidente ocorrida em Irupi, no Caparaó capixaba

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 28 de maio de 2025 às 17:30

Criança segue internada no Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Hifa/ Divulgação

O menino de nove anos atropelado em frente a uma escola em Irupi, na região do Caparaó capixaba, está internado e segue em coma induzido no Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa) de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Após o acidente, que aconteceu na manhã desta quarta-feira (28), a criança foi resgatada por um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer). Uma ambulância do Samu/192 também deu apoio no resgate da vítima. >

O primeiro atendimento realizado pela equipe do Notaer constatou que Natan Batista Silva sofreu politraumatismo e traumatismo crânio-encefálico (TCE) grave. O pai do menino, João Pedro de Oliveira Silva, contou que está retornando para Irupi e que o filho está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hifa na companhia da mãe, Dayane Conceição da Silva. Natan está reagindo bem aos medicamentos e não precisará passar por cirurgia, mas seguirá em coma induzido para auxiliar no tratamento. >

João Pedro conta que estava no local e que, antes do acidente acontecer, ele havia pedido para o filho aguardar para atravessar a rua. Do outro lado, na porta da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (Emeief) Nelci Gomes da Costa, uma professora aguardava Natan e também pediu que ele esperasse. Quando o menino foi instruído a atravessar, o carro o atingiu.>

Criança atropelada na frente de escola no ES está em coma induzido

Tive que tomar um remédio para me acalmar, porque vi tudo e a cena (do atropelamento) ficou na minha cabeça. Está difícil de esquecer. Peguei ele no colo na hora e ele estava inconsciente, achei que tinha perdido meu filho" João Pedro de Oliveira Silva Pai de Natan

Relembre o caso

O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (28) quando Natan estava atravessando a rua para chegar à Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (Emeief) Nelci Gomes da Costa, que fica na localidade de Córrego Barra de Santa Rosa, em Irupi, município da região do Caparaó capixaba. Ferido, o menino foi socorrido por uma equipe do Samu/192 e foi levado pelo helicóptero Harpia 09, do Notaer, para o Hifa de Cachoeiro de Itapemirim. >

>

Em nota, a Prefeitura de Irupi lamentou o caso e disse que a região passa por obras de pavimentação realizadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). A gestão afirmou também que a própria escola acionou o Samu/192 e que a administração está prestando toda assistência à família.>

No local, a Polícia Militar conversou com o motorista do veículo envolvido no atropelamento. Ele contou aos policiais que estava indo para o trabalho quando se assustou ao ver o menino na pista e não conseguiu frear a tempo. O condutor permaneceu no local no primeiro instante, mas foi retirado para não sofrer represálias, e se apresentou aos policiais militares, se colocando à disposição do que fosse preciso. O homem realizou o teste do etilômetro, que deu negativo, e foi liberado no local. >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta