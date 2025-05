Criança é atropelada na porta de escola e socorrida de helicóptero no ES

A Assessoria de Comunicação do Notaer disse que o menino sofreu politraumatismo e Traumatismo crânio-encefálico grave (TCE). Não há informações do estado de saúde da criança. >

A Prefeitura de Irupi se manifestou sobre a situação e informou que o acidente ocorreu em Córrego Barra de Santa Rosa, em frente à Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (Emeief) Nelci Gomes da Costa. "A criança estava acompanhada dos pais, que, ao avaliarem que não havia veículos no momento, permitiram que ela atravessasse a via. Infelizmente, um carro surgiu repentinamente e acabou atropelando a criança. A família tinha o hábito de acompanhar a criança até a escola e aguardava sua travessia, sendo recebida pela diretora na porta da instituição", explicou, em nota.>

Ele disse que se assustou com o menino e não conseguiu frear a tempo, resultando no atropelamento. O motorista permaneceu no local no primeiro instante, mas foi retirado para não sofrer represálias, e se apresentou aos policiais militares, se colocando à disposição do que fosse preciso. O homem realizou o teste do etilômetro, que deu negativo. >