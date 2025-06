Em Ulisses Guimarães

Homem morre e mulher fica ferida durante ataque a tiros em Vila Velha

Criminosos atiraram pela rua principal do bairro; homem morreu dentro da padaria e a mulher, baleada ao tentar comprar pão, foi socorrida ao hospital

Um homem foi morto e uma mulher acabou baleada dentro de uma padaria durante um tiroteio no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha , na manhã desta terça-feira (17). Segundo apuração da TV Gazeta , criminosos atiraram pela rua principal do bairro. >

Já o homem estava na rua, foi baleado, correu para o banheiro da padaria, mas acabou morrendo no local. De acordo com testemunhas, a vítima, que era conhecida na região como “Peneira”, levou pelo menos 15 tiros. Ele aparentava ter entre 20 e 22 anos. >

Pedido de socorro

“Quando cheguei na padaria, já encontrei ela caída no chão, perto do balcão, com dois ferimentos de tiros e pedindo socorro. Ela gritava socorro, com telefone na mão. Ela é muito conhecida, muito trabalhadora, pessoa do bem que estava vindo só comprar o pão”, contou o homem. >