Motorista fugiu

Ciclista tem braço dilacerado por carreta no Centro de Aracruz

O acidente ocorreu nesta sexta-feira (6), em frente à sede do Procon e envolveu uma carreta de carga de rocha; vítima sofreu ferimentos graves e foi encaminhada à UPA

Publicado em 6 de junho de 2025 às 15:32

Um ciclista de 69 anos teve o braço dilacerado após ser atingido por uma carreta no Centro de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (6). Segundo a Polícia Militar, populares informaram que o acidente ocorreu em frente à sede do Procon e envolveu uma carreta carregada com rocha. Uma ambulância da prefeitura rapidamente chegou ao local e a vítima foi atendida. >

A PM informou que a equipe auxiliou na organização do trânsito e acompanhou o atendimento até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Vila Rica. Além do grave ferimento no braço, o ciclista sofreu escoriações pelo corpo e permaneceu sob cuidados médicos.>

Ainda segundo a Polícia Militar, a vítima afirmou não se lembrar de como o acidente aconteceu. Testemunhas relataram que a carreta, com cabine branca ou cinza, seguiu em direção a Ibiraçu e que o motorista foi alertado sobre o ocorrido, mas não parou para prestar socorro. >

Câmeras de monitoramento da prefeitura registraram o momento do acidente. De acordo com a PM, no horário indicado, apenas uma carreta passou pelo local, tendo a placa repassada à Polícia Civil para investigação. A equipe realizou buscas, mas o veículo não foi localizado.>

>

Em nota, a Polícia Civil informou que "nos acidentes em que não há vítimas e nenhum detido em flagrante, mas ocorre lesão corporal, a legislação exige a manifestação da vítima quanto ao interesse em iniciar uma ação penal. A Polícia Civil orienta a vítima a dirigir-se à delegacia de seu bairro de residência ou diretamente à Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) para registrar uma representação contra o autor, utilizando o boletim do acidente, registrado pela PMES, como uma das provas", diz a nota. >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta