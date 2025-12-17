Acidente na BR 101: caminhão cai em área de obra em Anchieta, no ES
Publicado em 17/12/2025 às 14h46
O motorista de um caminhão caiu com o veículo em área de obra às margens da BR 101, em Anchieta, Sul do Espírito Santo, nesta quarta-feira (17). Apesar do acidente, ninguém se feriu e o trânsito não foi comprometido, informou a Polícia Rodoviária Federal.
A Ecovias Capixaba, empresa que tem a concessão da rodovia federal, foi procurada pela reportagem, mas não se manifestou sobre a ocorrência até a publicação desta nota.