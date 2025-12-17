Acidente entre motos mata duas pessoas e deixa três feridas no ES

Dois pilotos morreram em um acidente entre duas motocicletas em Mantenópolis, Noroeste do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (16). Segundo a Polícia Militar, a colisão ocorreu no distrito de São José, quando o piloto da Honda CG 150 invadiu a contramão e atingiu a outra moto — uma Honda CG 125.

Na Honda CG 125 estavam o piloto de 35 anos, o irmão dele e uma criança de 4 anos. A vítima não era habilitada para conduzir moto. No outro veículo estavam o condutor de 21 anos e um homem que não teve a idade divulgada. As três pessoas feridas foram resgatadas e levadas para um hospital. Os corpos dos motociclistas foram removidos por uma equipe de perícia da Polícia Científica.