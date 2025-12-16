Avenida Mestre Álvaro registra trânsito intenso na noite desta terça-feira (16)
Um trânsito intenso complica a vida de motorista e passageiros que seguem principalmente da Serra para Vitória pela Avenida Mestre Álvaro (antigo trecho da BR 101), no município serrano. A via, que foi municipalizada recentemente, está com o fluxo praticamente parado, segundo condutores. Não há informações sobre a causa para a lentidão, mas aplicativos de GPS apontam um acidente e um semáforo quebrado. Até às 20h45, a situação se mantinha na região.
Para complicar a situação, a alternativa mais viável aos condutores, a Avenida Norte Sul, também constava com um acidente na região entre os bairros Manoel Plaza e Eurico Salles.
Uma motorista, que não quis se identificar, contou à reportagem ter saído do bairro Parque Residencial Laranjeiras e demorou duas horas para chegar até a Capital. A prefeitura da cidade foi demandada para informações sobre a motivação para o trânsito complicado. A reportagem será atualizada quando houver retorno.