Avenida Mestre Álvaro registra trânsito intenso na noite desta terça-feira (16)

Trânsito intenso na Serra complica vida de motoristas nesta terça-feira (16) Crédito: Reprodução | Waze

Um trânsito intenso complica a vida de motorista e passageiros que seguem principalmente da Serra para Vitória pela Avenida Mestre Álvaro (antigo trecho da BR 101), no município serrano. A via, que foi municipalizada recentemente, está com o fluxo praticamente parado, segundo condutores. Não há informações sobre a causa para a lentidão, mas aplicativos de GPS apontam um acidente e um semáforo quebrado. Até às 20h45, a situação se mantinha na região.

Para complicar a situação, a alternativa mais viável aos condutores, a Avenida Norte Sul, também constava com um acidente na região entre os bairros Manoel Plaza e Eurico Salles.