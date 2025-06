Cerco eletrônico

Motocicleta furtada após acidente na Serra é recuperada em Vitória

Veículo foi levado do local da colisão, em Parque Jacaraípe, no dia 25 de maio, enquanto vítima estava desacordada; suspeito alegou ter comprado moto por R$ 1,8 mil

Uma motocicleta que havia sido furtada no momento em que o dono estava desacordado, após um acidente de trânsito, foi recuperada na tarde desta sexta-feira (6) pela Guarda Civil Municipal de Vitória, na região de Mário Cypreste. O furto aconteceu no dia 25 de maio, em Parque Jacaraípe, na Serra, e só foi percebido pela vítima ao deixar o hospital. Um homem foi detido durante a recuperação do veículo. Ele não foi identificado.>