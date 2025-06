Homem é encontrado morto após incêndio dentro de casa em Vila Velha

Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada com a informação de um incêndio no bairro canela-verde e, chegando ao local, foi confirmada a morte da vítima. Para a polícia, vizinhos relataram que o morador chegou em casa de madrugada e que, nesta manhã, três indivíduos teriam pulado o muro do imóvel. Logo depois, o fogo foi visto pela vizinhança.>