Chuva forte durante a madrugada alaga ruas e casas em Guriri

Moradores de Guriri, balneário de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, testemunharam mais uma vez ruas e casas alagadas após uma forte chuva entre 2h e 4h da madrugada deste domingo (1º). Segundo a Prefeitura, choveu 68 mm nesse curto período na localidade. O município destacou que "esses números ganham ainda mais peso quando considerados no contexto de chuvas frequentes nas últimas semanas, que deixaram o solo saturado e a drenagem urbana comprometida".>