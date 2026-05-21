Como Elon Musk pode ficar trilionário com oferta de ações da SpaceX na bolsa

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SpaceX , empresa aeroespacial de Elon Musk , divulgou seus planos de abrir capital nos EUA, permitindo que as pessoas negociem ações da empresa no mercado de ações.

A SpaceX fabrica foguetes, oferece um serviço de internet via satélite chamado Starlink e também é dona da empresa de inteligência artificial xAI.

A oferta pública inicial (IPO) no mercado de ações dos EUA deve ser a maior da história de Wall Street. A ação poderá começar a ser vendida já no próximo mês com o ticker (código) SPCX.

A própria SpaceX estima que seu valor é de US$ 1,25 trilhão — mais de R$ 6 trilhões —, e a participação majoritária de Musk na empresa significa que sua fatia pode valer mais de US$ 600 bilhões.

No ano passado, Musk, que também é chefe da fabricante de veículos elétricos Tesla, tornou-se a primeira pessoa a atingir um patrimônio líquido de mais de US$ 500 bilhões.

Isso significa que a listagem da SpaceX na bolsa poderá elevar seu patrimônio líquido total para mais de US$ 1 trilhão.

O documento divulgado esta semana oferece uma visão há muito esperada pelo mercado da situação financeira da SpaceX.

Em 2025, a Space Exploration Technologies — como é oficialmente conhecida — gerou receita de US$ 18,6 bilhões, mas teve um prejuízo líquido de US$ 4,9 bilhões.

Nos primeiros três meses deste ano, a empresa alcançou US$ 4,7 bilhões em vendas, mas teve um prejuízo líquido de US$ 4,3 bilhões. O balanço mostra que ela tem US$ 102 bilhões em ativos, como foguetes e outros equipamentos, e US$ 60,5 bilhões em dívidas.

Ruth Foxe-Blader, sócia-gerente da empresa de capital de risco americana Citrine Venture Partners, disse à BBC que “não é surpreendente que um projeto como esse seja deficitário, mesmo no momento do IPO”.

Ela disse que a abertura de capital já era esperada, mas o anúncio de que de fato será realizada foi “extremamente empolgante”.

“A SpaceX é simplesmente um projeto enorme e absolutamente vasto, com tantos pontos atraentes e tantos outros pontos que realmente apontam para o futuro.”

A SpaceX alertou para mais de US$ 500 milhões em custos legais esperados decorrentes de uma longa lista de ações na Justiça.

Algumas delas são ações judiciais alegando que o Grok, o chatbot feito pela xAI, está sendo usado para criar deepfakes sexualizados de mulheres e meninas reais. Musk disse que pretende dissolver a xAI e perseguir suas ambições de inteligência artificial sob a SpaceX.

A SpaceX também possui o X, o aplicativo de mídia social anteriormente conhecido como Twitter, que Musk comprou em 2022.

Outros casos em andamento contra a SpaceX listados no IPO incluem acusações de violação de patente, alegações de não conformidade com a moderação de conteúdo da União Europeia, acusações de violação de direitos autorais de músicas e de violação de dados.

Rivais de IA

Também foram revelados no documento de quarta-feira os termos financeiros do acordo que a SpaceX fechou recentemente com uma concorrente de IA, a Anthropic, desenvolvedora do Claude.

A Anthropic pagará US$ 15 bilhões por ano para acessar centros de dados no sul dos EUA para a xAI de Musk.

Embora as ambições de IA de Musk tenham enfrentado dificuldades em meio a uma série de controvérsias, o negócio de foguetes da SpaceX e a Starlink são considerados líderes no setor — ambos possuem uma vantagem confortável sobre a concorrência.

Musk acusou Altman de violar um contrato sem fins lucrativos ao transferir a fabricante do ChatGPT para uma organização com fins lucrativos depois de Musk ter doado milhões de dólares ao projeto.

O júri votou unanimemente pela rejeição do caso, concluindo que o prazo para apresentar suas acusações havia expirado — porque Musk esperou tempo demais para abrir sua ação judicial em 2024.

No julgamento, Musk disse ao júri que sua startup de IA, a xAI, era pequena em relação à OpenAI, que também deve vender ações ao público em breve.

O foguete Starship da SpaceX está programado para ser lançado nesta semana, mas a empresa também está sendo acusada de colocar em risco trabalhadores em suas instalações.

O próprio Musk também foi criticado por sua política de direita e alinhamento com o presidente dos EUA, Donald Trump, com quem viajou para a China na semana passada.