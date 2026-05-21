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Eleições 2026

Flávio Bolsonaro articula ida aos EUA para visita a Trump, dizem assessores

Questionada, Casa Branca ainda não se pronunciou sobre eventual encontro entre o senador e o presidente dos EUA

Publicado em 21 de Maio de 2026 às 14:34

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 mai 2026 às 14:34
WASHINGTON - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) articula uma agenda com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, segundo assessores do pré-candidato à Presidência. A reportagem procurou a Casa Branca, mas ainda não obteve retorno sobre a possível viagem do parlamentar.
Os auxiliares do filho de Jair Bolsonaro dizem que a ida aos EUA está confirmada, mas que ainda não há uma data confirmada para o encontro. A informação sobre a viagem aparece menos de uma semana após o áudio de Flávio pedindo dinheiro a Vorcaro ser revelado, no último dia 13, pelo site Intercept Brasil.
O senador enfrenta um momento crítico da pré-campanha, agravado após a revelação de que ele se encontrou pessoalmente com o ex-banqueiro quando este já usava tornozeleira eletrônica.
senador Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro enfrenta momento crítico na pré-campanha à Presidência. Andressa Anholete/Agência Senado
Na manhã desta quinta (21), em Brasília, Flávio disse que não iria responder a respeito da possível agenda com Trump. "Vocês têm que perguntar à Casa Branca", afirmou a jornalistas ao sair do Senado.
Questionado sobre ele ou Eduardo terem pedido às autoridades americanas o encontro com o presidente dos EUA, ele negou. "Eu não pedi nada, Eduardo não pediu nada", respondeu em inglês, em uma brincadeira.
Auxiliares do senador afirmam que o encontro ainda não está confirmado, mas também evitam dar detalhes. O coordenador da pré-campanha, senador Rogério Marinho (PL-RN), afirmou que não houve, por parte de Flávio, um pedido de agenda com o presidente americano e que talvez tenha havido um convite.
No último dia 7, Lula (PT) encontrou Trump na Casa Branca. O republicano disse que o petista é "muito dinâmico" .
Aliados do presidente avaliam que o encontro isolou Flávio Bolsonaro, uma vez que o grupo político busca se associar a Trump.

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