Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Brasil
  • Deolane Bezerra é presa em operação da polícia e do Ministério Público de SP
Operação Vérnix

Deolane Bezerra é presa em operação da polícia e do Ministério Público de SP

A suspeita é de lavagem de dinheiro do PCC (Primeiro Comando da Capital) por meio de uma transportadora de fachada

Publicado em 21 de Maio de 2026 às 07:42

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 mai 2026 às 07:42
Deolane diz que a família é discriminada por vizinhos
Deolane Bezerra ffoi presa no início da manhã desta quinta-feira (21) Reprodução/Instagram/@Deolanebezerra
A influenciadora Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quinta-feira (21) em uma operação conjunta da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo. A suspeita é de lavagem de dinheiro do PCC (Primeiro Comando da Capital) por meio de uma transportadora de fachada.
Ela foi detida, no início da manhã, no condomínio em que mora, em Barueri, na região metropolitana de São Paulo.
A Operação Vérnix também cumpre mandados de prisão contra Marco Herbas Camacho, o Marcola, considerado o chefe da facção, e parentes dele. Marcola já está preso em uma unidade de segurança máxima no Distrito Federal.
Segundo a polícia, a ação é resultado de uma investigação sobre uma engrenagem financeira usada para ocultar, dissimular e reinserir na economia formal valores vinculados à alta cúpula do PCC.
A investigação começou em 2019, quando bilhetes foram apreendidos pela Polícia Penal em uma penitenciária de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, com dois presos.
Por meio do material foi possível reunir informações sobre a dinâmica da facção, inclusive sobre a atuação de lideranças presas e possíveis ataques a autoridades.

Veja Também 

Giovanna Neves, de 22 anos, morta em BH

PC prende suspeito de matar estudante em MG após caso ser tratado como suicídio

Imagem de destaque

Bebê encontrado entre paredes na Paraíba morre; polícia pede internação da mãe

Deputado federal Mário Frias

Dino pede explicações à Câmara sobre viagem de Mário Frias ao exterior

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem é executado dentro de carro no centro de Sooretama
Jovem é assassinado a tiros dentro de carro no Centro de Sooretama
Deolane Bezerra é presa
Deolane Bezerra é presa sob suspeita de ligação com lavagem de dinheiro do PCC
mão mexendo no celular
Operação contra “sextortion” mira cidade do ES; grupo movimentou R$ 4 milhões

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados