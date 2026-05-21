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Visita a Aracruz

Lula embarca em Brasília com parlamentares capixabas a caminho do ES

Em sua 15ª visita ao Espírito Santo, presidente vai participar de evento cultural em Aracruz nesta quinta-feira (21)

Publicado em 21 de Maio de 2026 às 08:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2026 às 08:27
Fabiano Contaratto, Helder Salomão e Jack Rocha embarcando em avião presidencial com Lula para visita ao ES em 2026
Fabiano Contaratto, Helder Salomão e Jack Rocha embarcaram em avião presidencial com Lula. Instagram/Reprodução

Na companhia de parlamentares capixabas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarcou em Brasília para mais uma visita ao Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (21). O chefe do Executivo nacional vai participar da 6ª Teia Nacional dos Pontos de Cultura, em Aracruz, no Norte do Estado.


O evento, que também contará com a ministra da Cultura, Margareth Menezes, ocorre 12 anos depois da última edição. O encontro reúne agentes culturais, coletivos, mestres e mestras das culturas populares, povos tradicionais, representantes da sociedade civil e gestores públicos.


Em Stories no Instagram, o senador Fabiano Contarato e os deputados Helder Salomão e Jack Rocha, todos do Partido dos Trabalhadores (PT), compartilharam o momento em que estavam entrando no avião presidencial.


A 15ª visita de Lula ao território espirito-santense não será recepcionada pelo governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), que alegou incompatibilidade de agendas


O evento


No evento desta quinta, no Sesc de Praia Formosa, em Aracruz, serão assinados o decreto de reestruturação do Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC), além de portarias que regulamentam a Rede Nacional de Mestras e Mestres das Culturas Tradicionais e Populares e o Programa Festejos Populares do Brasil.


Na ocasião, o presidente Lula distribuirá placas de identificação aos mais de 800 pontos de cultura representados. Posteriormente, os itens serão enviados a todos as mais de 16 mil unidades  certificadas em todo o país.


Durante a agenda, ele ainda anunciará a entrega de mais 89 unidades do MovCeus, equipamentos culturais itinerantes, adaptados com biblioteca, estúdio audiovisual, recursos tecnológicos, oficinas e cinema ao ar livre, levando infraestrutura cultural a localidades historicamente desassistidas.


Na passagem pela cidade, o presidente também entregará 12 micro-ônibus do Programa Agora Tem Especialistas – Caminhos da Saúde, e 11 vans do "Programa Especial de Saúde do Rio Doce" (Novo Acordo do Rio Doce), do Ministério da Saúde.


A Teia Nacional terá programação até 24 de maio com  apresentações artísticas, debates, rodas de conversa, oficinas, vivências culturais, encontros setoriais, feira de economia solidária e o 5º Fórum Nacional dos Pontos de Cultura.


Com informações da Agência Planalto

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