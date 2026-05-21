Homem agride a mãe, reage à abordagem da PM e é baleado em condomínio de Vitória

Um homem de 48 anos reagiu a uma abordagem de policiais militares, tentou tomar a arma de um dos PMs e acabou baleado na noite de terça-feira (20) dentro de um condomínio em Jardim Camburi, Vitória. A Polícia Militar foi acionada após denúncias de que ele estaria agredindo a própria mãe, de 84 anos.





Segundo a corporação, o Ciodes (190) recebeu um chamado informando que um homem agredia a mãe dentro de um apartamento. Ao chegarem ao condomínio, os militares relataram que conseguiam ouvir gritos de socorro vindos do imóvel.





Quando saíram do elevador, os policiais encontraram o homem no corredor do quarto andar. Os agentes deram ordem para que ele colocasse as mãos na cabeça e se posicionasse para abordagem, mas o morador desobedeceu e tentou atacar os militares.





Diante da resistência, um dos policiais utilizou uma arma de choque (taser). O suspeito caiu, mas conseguiu retirar os dardos do próprio corpo e voltou a se levantar. Um segundo disparo de taser também não conseguiu conter o homem.





Ainda conforme a PM, o morador avançou novamente contra os policiais e tentou tomar a arma de um dos agentes. Nesse momento, outro militar efetuou um disparo de arma de fogo, atingindo o suspeito na mão direita e no abdômen.





Após o disparo, os policiais iniciaram os primeiros socorros e levaram o homem para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória. Conforme apuração da reportagem da TV Gazeta, ele permanece internado sob escolta policial.





Enquanto parte da equipe acompanhava o suspeito ao hospital, outro policial permaneceu no apartamento prestando atendimento à mãe dele. Segundo a PM, a vítima estava caída no chão e reclamava de dores no pescoço provocadas por esganadura.





A mulher relatou aos militares que o filho é usuário de drogas e que, após usar entorpecentes naquela noite, passou a agredi-la sem motivo aparente. Ela recusou atendimento médico e também não quis seguir para a delegacia.