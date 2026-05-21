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Violência

Homem agride a mãe, reage à abordagem da PM e é baleado em condomínio de Vitória

Segundo a PM, suspeito de 48 anos resistiu à abordagem, avançou contra os militares e foi atingido após tentar desarmar um agente em Jardim Camburi

Publicado em 21 de Maio de 2026 às 08:37

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

21 mai 2026 às 08:37
Polícia foi acionada para impedir agressão de filho contra mãe em condomínio em Jardim Camburi Reprodução/Google Street View

Um homem de 48 anos reagiu a uma abordagem de policiais militares, tentou tomar a arma de um dos PMs e acabou baleado na noite de terça-feira (20) dentro de um condomínio em Jardim Camburi, VitóriaA Polícia Militar foi acionada após denúncias de que ele estaria agredindo a própria mãe, de 84 anos.


Segundo a corporação, o Ciodes (190) recebeu um chamado informando que um homem agredia a mãe dentro de um apartamento. Ao chegarem ao condomínio, os militares relataram que conseguiam ouvir gritos de socorro vindos do imóvel.


Quando saíram do elevador, os policiais encontraram o homem no corredor do quarto andar. Os agentes deram ordem para que ele colocasse as mãos na cabeça e se posicionasse para abordagem, mas o morador desobedeceu e tentou atacar os militares.


Diante da resistência, um dos policiais utilizou uma arma de choque (taser). O suspeito caiu, mas conseguiu retirar os dardos do próprio corpo e voltou a se levantar. Um segundo disparo de taser também não conseguiu conter o homem.


Ainda conforme a PM, o morador avançou novamente contra os policiais e tentou tomar a arma de um dos agentes. Nesse momento, outro militar efetuou um disparo de arma de fogo, atingindo o suspeito na mão direita e no abdômen.


Após o disparo, os policiais iniciaram os primeiros socorros e levaram o homem para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória. Conforme apuração da reportagem da TV Gazeta, ele permanece internado sob escolta policial.


Enquanto parte da equipe acompanhava o suspeito ao hospital, outro policial permaneceu no apartamento prestando atendimento à mãe dele. Segundo a PM, a vítima estava caída no chão e reclamava de dores no pescoço provocadas por esganadura.


A mulher relatou aos militares que o filho é usuário de drogas e que, após usar entorpecentes naquela noite, passou a agredi-la sem motivo aparente. Ela recusou atendimento médico e também não quis seguir para a delegacia.

Situação recorrente

Moradores do prédio contaram à polícia que já havia diversos registros de confusão envolvendo o vizinho. Segundo os relatos, ele estaria impedido de entrar no condomínio, mas a mãe costumava autorizar sua entrada.


Uma moradora afirmou que ouviu gritos por volta das 21h15 e decidiu intervir ao encontrar a idosa sendo enforcada pelo filho dentro do apartamento. Ela contou que usou spray de pimenta para tentar conter o agressor até a chegada da PM.


A ocorrência foi encaminhada para a 1ª Delegacia Regional de Vitória. o filho da idosa  foi autuado por tentativa de homicídio e resistência à abordagem. Ele será encaminhado ao sistema prisional após receber alta. 


*Com informações do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta. 

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