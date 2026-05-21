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Violência

Jovem é assassinado a tiros dentro de carro no Centro de Sooretama

Publicado em

21 mai 2026 às 09:27
Homem é executado dentro de carro no centro de Sooretama
Homem é executado dentro de carro no centro de Sooretama Redes sociais

Um jovem foi morto a tiros dentro de um Toyota Corolla no fim da tarde de quarta-feira (20), no Centro de Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima, Sávio Lima Menezes da Silva, de 25 anos, morreu no local. O suspeito não foi localizado.


O carro foi encontrado ligado e estacionado, com diversas marcas de tiros na porta do motorista. De acordo com a polícia, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionada, mas apenas constatou a morte da vítima.


A perícia da Polícia Científica identificou 12 perfurações provocadas por disparos de arma de fogo no corpo de Sávio, que foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal, em Linhares. 


O veículo foi removido para um pátio do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES). A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de de Sooretama e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. 

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Justiça

Homem é condenado a mais de 16 anos por tentar matar companheira em Aracruz

Publicado em 20/05/2026 às 19:15

A Justiça condenou Darli Viana de Oliveira, de 43 anos, a 16 anos e 8 meses de prisão por tentar matar a então companheira, Deosdete Amaral, de 58 anos, com golpes de facão no bairro Jequitibá, em Aracruz, região Norte do Espírito Santo. O julgamento ocorreu nesta quarta-feira (20) e durou cerca de sete horas.


O homem foi condenado por tentativa de feminicídio qualificado, com as agravantes de motivo fútil, emprego de meio cruel e uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.


O crime aconteceu no dia 2 de março de 2024, no bairro Jequitibá, durante uma discussão entre o casal. Na ocasião, segundo relatos de familiares à reportagem de A Gazeta, após atacar Deosdete com golpes de facão, Darli pegou os documentos da vítima, trancou a casa, desligou o disjuntor e fugiu levando o carro. 


Quando a polícia chegou ao local, encontrou a vítima ensanguentada, na janela da residência, pedindo socorro. Dias depois, o homem foi preso na Serra.

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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Susto

Fiação pega fogo e deixa trânsito lento no Centro de Vitória

Publicado em 20/05/2026 às 19:08

Uma fiação pegou fogo nesta quarta-feira (20) no canteiro central da Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória, e deixou o trânsito ainda mais lento na região.


Segundo relatos enviados por leitores à reportagem, o incêndio aconteceu em frente ao ponto de ônibus do Porto, próximo à escadaria de acesso ao Palácio Anchieta.

Fiação pega fogo e deixa trânsito lento no Centro de Vitória
Fiação pega fogo e deixa trânsito lento no Centro de Vitória Leitor | A Gazeta

Procurada, a Guarda Civil Municipal de Vitória informou equipes estão no local para orientar o trânsito. Uma das faixa da Avenida Jerônimo Monteiro e uma faixa na Avenida Getúlio Vargas, na altura do Palácio do Governo, precisaram ser interditadas para o trabalho do Corpo de Bombeiros ser realizado e evitar acidentes. 

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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Outro ângulo

Vídeo mostra momentos antes de acidente com mortes em cruzamento na Serra

Publicado em 20/05/2026 às 17:25

Novas imagens mostram momentos antes do acidente que matou a jovem Rafaela dos Santos Oliveira, de 20 anos, e o empresário Gabriel Alexandre Viana, de 30, no cruzamento das avenidas Norte Sul e Central, em Laranjeiras, na Serra. No vídeo — registrado na madrugada desta terça-feira (19) — é visto que a moto onde estavam as vítimas seguia em alta velocidade, no sentido Barcelona. (Veja vídeo acima)


Em outro vídeo, já obtido pela reportagem de A Gazeta, a motocicleta aparece caindo na pista, derrubando os ocupantes. Rafaela morreu ainda no local. Gabriel foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu posteriormente.

Gabriel Alexandre Viana e Rafaela dos Santos Oliveira
Gabriel Alexandre Viana e Rafaela dos Santos Oliveira morreram no acidente na Serra Redes Sociais
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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Ingeriu água suja

Adolescente se joga em valão para não apanhar de populares em Vila Velha

Publicado em 20/05/2026 às 16:54
Adolescente se jogou em valão para escapar de agressões em Vila Velha Leitor A Gazeta

Um adolescente de 17 anos pulou em um valão para escapar de populares que o agrediram após uma tentativa de roubo no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (20).


Segundo informações da Polícia Militar, um homem e uma mulher se apresentaram aos militares como vítimas do indivíduo, e o jovem foi perseguido até se jogar na água para interromper a violência.


"O menor foi levado ao PA de Glória, visto que havia ingerido água do valão e, aparentemente, tinha sido agredido pela população".


A Polícia Civil informa que a ocorrência está em processo de confecção pela Polícia Militar para posterior encaminhamento ao plantão vigente da Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle).

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Violência

Homem cai em emboscada, é espancado e tem pertences roubados em Linhares

Publicado em 20/05/2026 às 16:44

Um homem de 33 anos foi agredido e teve os pertences roubados após perder o ônibus na rodoviária de Linhares, região Norte do Espírito Santo, e ser atraído para uma barraca no Cais do Porto do Rio Doce, no Centro da cidade, na madrugada de quarta-feira (20). 

A vítima relatou à polícia que havia perdido o ônibus para Teixeira de Freitas (BA) e estava em um bar próximo ao terminal quando foi abordada por uma mulher, que lhe ofereceu abrigo para passar a noite em uma barraca às margens do Rio Doce. 


Ele disse que aceitou o convite e que, ao chegar ao local, foi surpreendido por um homem e uma mulher, que passaram a agredi-lo com um cabo de enxada. Ainda de acordo com o relato, os suspeitos roubaram dois aparelhos celulares, roupas, documentos pessoais e a quantia de R$ 1 mil. Após as agressões, ele procurou a polícia.

As equipes da Guarda Civil Municipal realizaram buscas na região e localizaram os suspeitos no bairro Araçá em uma área conhecida pelo tráfico de drogas. Com eles, os agentes encontraram um aparelho celular, uma passagem de ônibus em nome da vítima e um canivete. Os objetos foram reconhecidos pela vítima.

Durante as buscas, a mochila da vítima contendo roupas e documentos pessoais, também foi encontrada. Os três suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Linhares, onde o caso será investigado.

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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
ES 488

Caminhão com areia tomba de ponte e cai em rio em Cachoeiro

Publicado em 20/05/2026 às 15:58

Um caminhão carregado com areia tombou de uma ponte na rodovia ES 488 e caiu no Rio Itapemirim, na localidade de Monte Líbano, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (20) e mobilizou equipes da Polícia Militar, Polícia Científica, Corpo de Bombeiros e Samu/192.


A repórter Mariana Couto, da TV Gazeta Sul, apurou com o Tenente Saulo, da Polícia Militar, que duas pessoas estavam no veículo no momento do acidente. O motorista, um jovem de 24 anos, foi socorrido pelo Samu/192 em estado grave e levado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia da cidade. A segunda vítima ficou presa às ferragens e morreu no local.

O caminhoneiro Matheus Querta Liuli contou ainda que estava atrás do veículo e que o caminhão seguia devagar quando tombou repentinamente, sem bater ou ser fechado por outro veículo. Ao parar para ajudar, ele desceu sozinho pelo mato para prestar socorro e conseguiu retirar o motorista de dentro da cabine com ajuda de um pescador. 


*Com informações da repórter Mariana Couto, da TV Gazeta Sul

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Após atitude suspeita

Perseguição termina com apreensão de 100 kg de maconha em São Mateus

Publicado em 20/05/2026 às 15:03
A droga foi apreendida dentro da caminhonete abandonada em um cafezal em São Mateus Divulgação/PRF

Uma perseguição policial terminou na apreensão de 100 kg de maconha na zona rural de São Mateus, na região Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (20).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as equipes perceberam que um motorista que trafegava pela BR 381 demonstrou preocupação ao notar a presença das viaturas. Logo depois, os policiais identificaram uma caminhonete cujo condutor também apresentou atitude suspeita e tentou fugir acelerando o veículo.

A equipe iniciou a perseguição e, durante a fuga, o motorista saiu da rodovia, entrou em uma estrada de chão e seguiu até um cafezal, onde abandonou a caminhonete e fugiu pela plantação. No veículo, os policiais encontraram a droga. As buscas pelo suspeito continuam.

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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Previsão

Mais de 40 cidades do ES recebem alerta para tempestade com risco de granizo

Publicado em 20/05/2026 às 14:33
Alerta de perigo potencial para tempestade (nível amarelo) é válido das 9h15 até as 23h59 desta quarta-feira (20)
Alerta de perigo potencial para tempestade é válido das 9h15 até às 23h59 desta quarta-feira (20) Reprodução | Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para tempestade (nível amarelo) em 43 cidades do Espírito Santo, válido das 9h15 até 23h59 desta quarta-feira (20). A previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.


Cidades incluídas no alerta (43 municípios):

Afonso Cláudio, Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Atílio Vivcqua, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Marataízes, Marechal Floriano, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, São José do Calçado, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana e Vila Velha.

Recomendações do Inmet:

  • Em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores.
  • Evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
  • Não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
  • Em caso de emergência, acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Violência

Idosa é atacada com facão em Anchieta e marido é encontrado morto após o crime

Publicado em 20/05/2026 às 13:22
Idosa de 70 anos é agredida na cabeça por marido em Anchieta
Idosa de 70 anos é agredida na cabeça por marido em Anchieta Redes sociais

Uma idosa de 70 anos foi agredida com golpes de facão na cabeça na noite de terça-feira (19), no bairro Alvorada, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o principal suspeito é o marido da vítima, de 80 anos, que foi encontrado morto logo após o crime.


De acordo com a polícia, moradores da região relataram que o idoso teria atacado a esposa com um facão e, em seguida, tirado a própria vida dentro da residência. A vítima pediu ajuda aos vizinhos, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).


Aos militares, a idosa contou que as discussões entre o casal eram frequentes. Segundo ela, no momento do ataque, conversava por telefone com a filha, quando o marido se alterou, alegando que ela estaria falando mal dele.


Após desligar a ligação, a vítima afirmou que foi atingida por dois golpes de facão na cabeça. Ela disse ainda que só não foi ferida novamente porque conseguiu segurar a arma e fugir para pedir socorro. A idosa foi encaminhada ao Pronto Atendimento (PA) de Anchieta e, posteriormente, transferida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória. 


A Polícia Civil foi procurada, mas não havia se manifestado até a última atualização desta 

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Susto

Menino de 10 anos fica ferido após portão cair em escola de Itapemirim

Publicado em 20/05/2026 às 11:59
Os portões da frente e dos fundos da escola estão passando pelas manutenções
Os portões da frente e dos fundos da escola estão passando pelas manutenções Redes sociais

Um menino de 10 anos ficou ferido após o portão da Escola Municipal de Educação Básica Narciso Araújo cair sobre ele, na terça-feira (19), na localidade de Vila, em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o aluno foi socorrido pelo resgate do município e encaminhado ao Hospital Menino Jesus, onde passou por avaliação médica e exames.


De acordo com a equipe médica, o estudante não sofreu fraturas nem lesões graves. Ele permaneceu em observação e recebeu alta por volta das 15h do mesmo dia.


Em nota, a prefeitura informou que a direção da escola e a coordenação acompanharam o atendimento e prestaram suporte à família. O município também explicou que os portões da frente e dos fundos da unidade estão passando por manutenção.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
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