Jovem é assassinado a tiros dentro de carro no Centro de Sooretama

Um jovem foi morto a tiros dentro de um Toyota Corolla no fim da tarde de quarta-feira (20), no Centro de Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima, Sávio Lima Menezes da Silva, de 25 anos, morreu no local. O suspeito não foi localizado.





O carro foi encontrado ligado e estacionado, com diversas marcas de tiros na porta do motorista. De acordo com a polícia, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionada, mas apenas constatou a morte da vítima.





A perícia da Polícia Científica identificou 12 perfurações provocadas por disparos de arma de fogo no corpo de Sávio, que foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal, em Linhares.





O veículo foi removido para um pátio do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES). A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de de Sooretama e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.