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Air France e Airbus são condenadas em Paris por queda de avião que saiu do Rio e deixou 228 mortos

A Air France e a Airbus foram condenadas por homicídio culposo pelo acidente aéreo de 2009 que matou 228 pessoas a bordo de um voo entre o Rio de Janeiro e Paris.

Publicado em 21 de Maio de 2026 às 09:32

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

21 mai 2026 às 09:32
Imagem BBC Brasil
Queda do avião da Air France matou 228 pessoas em 2009 Crédito: Reuters
A Air France e a Airbus foram condenadas por homicídio culposo pelo acidente aéreo de 2009 que matou 228 pessoas a bordo de um voo entre o Rio de Janeiro e Paris, em uma decisão divulgada nesta quinta-feira na França (21/05).
O Tribunal de Apelações de Paris considerou a companhia aérea e a fabricante de aeronaves culpadas de homicídio culposo corporativo (em que não há intenção de matar) pela queda do voo no Oceano Atlântico.
Um outro tribunal francês havia absolvido as duas empresas em julgamento realiado em abril de 2023 — mas agora elas foram consideradas culpadas após este recurso.

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