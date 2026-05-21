Almoço saudável: 5 receitas leves e proteicas com peito de frango 

Peito de frango com molho de iogurte e brócolis Crédito: Imagem: Aleksey Khoruzhenko | Shutterstock

Com opções leves, nutritivas e fáceis de preparar, as receitas com peito de frango são ótimas aliadas para quem busca manter uma alimentação equilibrada sem abrir mão do sabor. Versátil e rico em proteína, o ingrediente combina com legumes, grãos, folhas e temperos naturais, permitindo criar refeições variadas para o almoço do dia a dia de forma prática e saudável.

A seguir, veja 5 receitas leves, saudáveis e proteicas com peito de frango para o almoço!

1. Peito de frango com molho de iogurte e brócolis

Ingredientes

Frango

2 filés de peito de frango

2 dentes de alho amassados

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de azeite

Molho

2 xícaras de chá de brócolis cozido e cortado em floretes

170 g de iogurte natural

1 colher de sopa de azeite

1 dente de alho amassado

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Frango

Em uma tigela, tempere o peito de frango com alho, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Reserve por 15 minutos. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e grelhe os filés até dourarem dos dois lados e ficarem cozidos por dentro. Retire da frigideira, fatie e reserve.

Molho

Em uma panela em fogo baixo, aqueça o azeite e refogue o alho rapidamente. Acrescente o iogurte natural e o suco de limão e misture até formar um molho leve e homogêneo. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o brócolis ao molho e misture delicadamente até envolver bem os floretes. Disponha o molho com brócolis em um prato fundo e coloque as fatias de peito de frango por cima. Sirva em seguida.

2. Omelete recheada com peito de frango

Ingredientes

Recheio

1 xícara de chá de peito de frango cozido e desfiado

1 dente de alho amassado

1/2 cebola cortada em cubos

1 tomate cortado em cubos

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Omelete

4 ovos

2 colheres de sopa de leite desnatado

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente o tomate e cozinhe até começar a desmanchar. Adicione o peito de frango desfiado, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem até aquecer completamente. Finalize com cheiro-verde e reserve.

Omelete

Em uma tigela, bata os ovos com o leite, o sal e a pimenta-do-reino até a mistura ficar homogênea. Em uma frigideira antiaderente, aqueça o azeite em fogo baixo e despeje metade da mistura de ovos. Cozinhe até a base ficar firme e adicione parte do recheio sobre um dos lados da omelete. Dobre a omelete ao meio e cozinhe por mais alguns minutos até ficar levemente dourada. Repita o processo com o restante da mistura de ovos e do recheio. Sirva em seguida.

3. Peito de frango assado com legumes

Ingredientes

500 g de peito de frango cortado em cubos

2 dentes de alho amassados

Suco de 1 limão

1 colher de chá de páprica doce

1 cenoura cortada em rodelas

1 abobrinha cortada em cubos

1 pimentão amarelo cortado em cubos

1 pimentão vermelho cortado em cubos

1 cebola-roxa cortada em pétalas

3 colheres de sopa de azeite

Coentro picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o peito de frango com alho, suco de limão, páprica doce, 1 colher de sopa de azeite, sal e pimenta-do-reino. Reserve por 15 minutos. Em uma assadeira, distribua a cenoura, a abobrinha, os pimentões e a cebola-roxa. Regue com o restante do azeite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture bem.

Coloque o peito de frango temperado sobre os legumes, espalhando de maneira uniforme na assadeira. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 35 minutos, mexendo os legumes na metade do tempo para assarem por igual. Retire do forno quando o peito de frango estiver dourado e os legumes, macios. Finalize com o coentro e sirva em seguida.

Salada com peito de frango, ovo e abacate Crédito: Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock

4. Salada com peito de frango, ovo e abacate

Ingredientes

2 filés de peito de frango

1 colher de sopa de mostarda dijon

2 dentes de alho amassados

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite

4 xícaras de chá de rúcula, alface-crespa e alface-roxa

1 pepino cortado em rodelas

1 abacate fatiado

3 ovos cozidos e cortados em rodelas

2 colheres de sopa de sementes de abóbora

1 colher de sopa de gergelim preto

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere os filés de peito de frango com mostarda dijon, alho, metade do suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Deixe descansar por 15 minutos. Em uma frigideira, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio e grelhe o peito de frango até dourar dos dois lados e cozinhar completamente por dentro. Retire da frigideira, fatie e reserve.

Em uma tigela grande, distribua as folhas, o pepino, o abacate e os ovos cozidos. Acrescente as fatias de peito de frango sobre a salada. Em um recipiente, misture o restante do azeite, o restante do suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino até formar um molho homogêneo. Regue a salada com o molho e finalize com sementes de abóbora e gergelim preto. Sirva em seguida.

5. Almôndegas de frango com grão-de-bico

Ingredientes

500 g de peito de frango moído

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1 ovo

1/2 cebola picada

2 dentes de alho amassados

2 colheres de sopa de aveia em flocos finos

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

1 colher de chá de cúrcuma

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 xícara de chá de molho de tomate natural

Modo de preparo