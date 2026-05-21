Justiça manda prender enteado suspeito de matar empresária em Cachoeiro

O enteado da empresária Flaviana Granzieiri, de 46 anos, principal suspeito de assassiná-la a tiros na última sexta-feira (15), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, é considerado foragido pela Polícia Civil. Paulo César de Almeida Junior, de 26 anos, ainda não foi localizado, e a polícia investiga se o crime foi motivado por vingança ou após uma discussão entre ele e a vítima.





O titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro, delegado Felipe Vivas, informou nesta quinta-feira (20), que um mandado de prisão temporária foi expedido pela Justiça contra o suspeito.





O suspeito fugiu do local após o crime e, desde então, não foi mais localizado. Flaviana foi morta com três tiros. A empresária trabalhava com o marido em um restaurante no bairro Gilson Carone, onde ocorreu o crime.





A polícia também apura se houve participação de outras pessoas no crime e reforça que a população pode colaborar com informações, inclusive imagens de câmeras de segurança, por meio do Disque-Denúncia 181.