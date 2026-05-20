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Aniversário de Vila Velha terá interdição e mudanças no trânsito; veja o que muda

Bloqueios começam nesta sexta-feira (22) com a passagem do Fogo Simbólico entre Vitória e Vila Velha; confira as alterações para o período festivo

Publicado em 20 de Maio de 2026 às 14:56

Estefany Benachio

Estefany Benachio

Publicado em 

20 mai 2026 às 14:56
Parque da Prainha, em Vila Velha
A Prainha será palco de grandes shows em comemoração ao aniversário da cidade Marcella Martins/ Prefeitura de Vila Velha

A cidade de Vila Velha completará 491 anos no próximo sábado (23) e, devido aos festejos pelo aniversário, algumas ruas e avenidas terão desvios e bloqueios para os eventos no fim de semana comemorativo.


Na sexta-feira (22)


A sexta-feira (22), primeiro dia de celebrações, começa com a Transposição do Fogo Simbólico, saindo do Palácio Anchieta, em Vitória, às 15 horas. O percurso passará pela Avenida Beira-Mar, na Capital capixaba, seguirá pela Terceira Ponte, ruas Antônio Ataíde e Antônio Ferreira de Queiroz, já em Vila Velha. As vias serão liberadas assim que os corredores passarem, e a previsão de chegada no Parque da Prainha deve ocorrer perto das 17 horas. 


No sábado (23)


Pela manhã do segundo dia, data oficial da celebração, acontecerá o Desfile Cívico-Militar, realizado na Avenida José Júlio de Souza, entre as ruas Humberto Pereira e José Felix Cheim, na orla de Itaparica. O trecho será fechado pela madrugada e somente os moradores dos quarteirões serão liberados.


À tarde, sai o desfile e começam as atrações culturais no Parque da Prainha. No período da noite é a vez da música, com apresentações dos grupos Raça Negra, bateria da MUG e Alemão do Forró.


Os bloqueios na região acontecem das 16h às 0h, e apenas os comerciantes cadastrados, moradores e veículos autorizados poderão acessar o local. 


No domingo (24)


O terceiro dia começa com programação para público infantil e, durante a tarde, apresentações de diversos estilos musicais. À noite, o cantor Jorge Aragão, a banda Macucos e o artista Durval Lelys sobem ao palco. A interdição das ruas acontece das 14 horas às 22 horas e o acesso também será controlado. 


Transporte 


Os agentes estarão posicionados para organização e auxílio do trânsito. A orientação é se locomover com motoristas de aplicativo e transporte público. 


Os principais pontos de ônibus estão localizados na Rua Sete de Setembro, em frente à Papelaria Rainha; Rua Henrique Moscoso, em frente à farmácia Pague Menos; e Avenida Champagnat, em frente ao Colégio Marista.  


Para quem utilizar os veículos de aplicativos, os pontos de embarque e desembarque indicados são na Rua Sete de Setembro, em frente à Papelaria Rainha; Rua Henrique Moscoso, em frente à farmácia Pague Menos; e Rua Thelmo Torres, ao lado do Supermercado Carone.

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